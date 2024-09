Glow up, ¿Qué es? ¿Cómo tenerlo? Conoce 12 consejos para lograr la mejor versión de ti misma

La expresión glow up literalmente se traduce como «brillar de una forma intensa». En redes sociales, se emplea para hablar de los cambios físicos que muestran artistas e influencers.

El contenido que se publica en TikTok bajo la etiqueta de glow up acumula más de 40 mil millones de visualizaciones. Por su parte, en Instagram las publicaciones de este tipo superan los 7 millones. Aunque es cierto que la tendencia se masificó a mediados de 2021 y principios de 2022, en la actualidad sigue generando contenido.

No obstante, hay quienes han criticado esta tendencia por centrarse solo en el bajar de peso, así como por apuntar hacia modelos que no todas las personas pueden cumplir. Sin embargo, no siempre debe referirse a este aspecto.

De hecho, un verdadero glow up apunta a sacar lo mejor de ti y realizar cambios en el físico o en la mentalidad. Por lo tanto, y de manera general, se orienta a cualquier cosa relacionada con el bienestar y el crecimiento de las personas.

¿Cómo tener un Glow up?

1. Realiza deporte de forma regular

Al menos entre 3 y 5 días a la semana. Busca alguna actividad que te guste para que puedas disfrutar con ella.

2. Aliméntate bien

Sigue una dieta variada y equilibrada donde predominen las frutas y verduras, las legumbres, los pescados azules, los huevos y los frutos secos y prescinde de los azúcares refinados y los alimentos ultra procesados.

3. Bebe al menos 2 litros de agua al día

La hidratación es esencial para que el organismo funcione correctamente y para tu piel, si quieres lograr un glow up.

4. Duerme entre 7 y 8 horas al día

Durante la noche tu cuerpo se reinicia y la piel se regenera, por eso es tan importante tener un sueño reparador. Además, dormir bien te ayudará a tener energía y encontrarte más feliz, esencial para sacar tu mejor versión.

5. Limpia la piel del rostro dos veces al día

Aunque no uses maquillaje, es necesario limpiar por la mañana y por la noche la cara con un limpiador específico para tu tipo de piel. Eliminar las toxinas, el sudor, la suciedad, el exceso de grasa… es esencial para conseguir un glow up.

6. Elige la mejor rutina de belleza

Cuidarse a diario es muy importante para conseguir un glow up y para ello el primer paso es conocer tu tipo de piel y las necesidades que tiene. Puede ser grasa, mixta, seca, tener acné, rosácea, manchas… Valora cómo es y elige los mejores productos para cuidarla: sérums, cremas, exfoliantes…

7. Hazte masajes faciales

Utiliza herramientas como el rodillo de jade o el gua sha para masajear tu rostro todas las noches. Además de ayudar a relajarte, este masaje mejorará la calidad de tu piel y te ayudará a retrasar su envejecimiento.

8. Cuida tu pelo

No olvides mimar tu melena con los mejores productos según sus necesidades. Elige un champú, una mascarilla, algún aceite o sérum de peinado adaptados a tu tipo de pelo: rizado, fino, teñido… Lava el pelo siempre que lo notes sucio, incluso si es necesario, a diario. Una persona con glow up nunca llevará el pelo sucio. Y no olvides peinarte y probar nuevos peinados.

9. Arregla tus uñas

También es importante que cuides tus uñas, para que tengan el mejor aspecto. Por una parte, utiliza aceites para las cutículas y endurecedores, para que estén sanas. Por otra parte, hazte la manicura, con tus esmaltes favoritos.

10. Utiliza un perfume con el que te sientas identificado

Un perfume que te envuelva con su fragancia, que lo huelas y te sientas feliz con él.

11. Aprende a maquillarte para sacar lo mejor de ti.

El maquillaje es un buen aliado para ocultar las imperfecciones o lo que no nos gusta (como las ojeras, o un granito), y potenciar aquellas facciones que nos gustan (como los ojos o los labios).

12. Quiérete mucho

Para tener un glow up tienes que aprender a aceptarte tal y como eres, y a quererte y ser feliz contigo mismo.