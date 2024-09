¿Qué es el stashing y cuáles son sus señales?: cuando tu pareja te esconde en las redes sociales

Llevan un tiempo saliendo, ya están formalizando la relación, pero nadie se ha enterado de que ustedes están juntos, ¿tu pareja no deja rastro de tu existencia en redes sociales o en la vida pública? Ojo, puedes estar siendo víctima de stashing. Como la palabra lo dice, esta conducta tiene que ver con que tu pareja te esconde de su vida social o de su entorno, nadie sabe que están juntos.

¿Qué es el stashing en la pareja?

“El término stashing se refiere a las señales de que tu pareja no te incluye en ámbitos importantes de su vida y te esconde de forma activa”, aseguran desde el portal Psicología Online. Se puede ver representado de muchas maneras, como por ejemplo, que no te presenta a su familia, evita ir contigo a sitios concurridos, no sales con sus amigos o no te publica en redes sociales.

Básicamente eres como un fantasma en su vida y aunque es normal ser cautelosos cuando apenas estamos conociendo a alguien de no involucrarlo en nuestra vida social, el stashing en la pareja es preocupante cuando precisamente ya ha pasado tiempo en la unión entre ustedes.

La psicóloga experta en relaciones de pareja y autora del libro ‘Adicta a un gilipollas’, Lara Ferreiro, habla en 20minutoes es del tan nombrado ‘stashing‘, que en inglés se traduce como guardar o esconder. Y no hablamos de esconder emociones, sentimientos u objetos materiales, sino de algo mucho más grave: esconder a tu pareja a los ojos de los demás. “El ‘stashing’, también denominado ‘pocketing’, suelen llevarlo a cabo en la gran mayoría de los casos los hombres, siendo las mujeres las ‘víctimas’ de esta práctica humillante”.

Un ejemplo sencillo: Tu +1 sube una foto de el lugar favorito de ambos en donde estuvieron ayer, pero no te etiqueta, no apareces y -por supuesto- tampoco te menciona. Su comentario se reduce a “mi lugar favorito” o “muy lindo día”. Segundo ejemplo: Lo etiquetas en un meme buenísimo o en un video donde aparecen dos animales tiernos durmiendo que se parecen a ustedes dos por las mañanas, pero él simplemente nunca responde ni tus comentarios ni tus menciones. Le da like a las fotos de todos sus contactos y comenta sus estados y publicaciones, menos las tuyas.

Puede que para consolarte te repitas una y otra vez que no hay que darle demasiada importancia a las redes sociales, y es válido, pero una cosa es que no exageremos con las muestras de amor y otra muy diferente es esconderte. El stashing es una práctica mucho más común de lo que crees y se resume a lo que podríamos describir como un silencio en redes sociales de parte de tu pareja, es decir, te esconde en forma evidente.

La primera en usar el término fue Ellen Scott de Metro UK para referirse a la práctica de ocultar a la pareja por diferentes motivos. “De esa manera hacen como que no están saliendo con la persona, ya que de este modo pueden justificar el salir con otras personas; porque simplemente son desconsiderados con el otro o por el simple hecho de tener miedo de demostrar sus sentimientos por alguien”, explicó.

Algunas señales de stashing

• Ausencia en redes sociales: tu pareja no publica fotos, menciones o cualquier referencia a ti, aunque sí comparte otras partes de su vida.

• Evitar presentaciones: no te presenta a su familia, amigos o colegas, incluso después de estar juntos por un tiempo.

• Evitar lugares públicos: prefiere salir contigo en lugares donde es poco probable que se encuentren con personas conocidas.

Si aún no estás segura y tienes acerca de estar siendo víctima de Stashing, te recomendamos conversarlo con tu pareja y preguntarle qué le pasa y cuáles son sus motivos que lo llevan a ocultarte. Y no es por exagerar, pero para nadie es justo ni correcto que tu pareja te esconda, mucho menos si eso te hace sentir insegura.