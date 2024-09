El cambio de hora afecta más la salud de las mujeres: son más sensibles al estrés y a la ansiedad

El cambio de hora ya sea al horario de invierno o al horario de verano, es una práctica que se realiza en muchos países del mundo con el objetivo de ahorrar energía y aprovechar mejor la luz natural. En Chile , este cambio está a la vuelta de la esquina: 7 de septiembre, sábado, a las 00:00 serán las 01:00. Pero, más allá de dormir menos, ¿cómo afecta a la salud de la mujer el cambio de hora?

Algunas mujeres, con su capacidad de multitarea y ritmos biológicos únicos, podrían verse más afectadas por este cambio horario que los hombres. Pero, ¿de qué depende? Nos sumergimos en el mundo del tiempo y la biología de la mano de una experta psicóloga, Lara Ferreiro, para averiguar si el cambio de hora realmente afecta más a las mujeres que a los hombres.

El cambio de hora y la salud de las mujeres

El cambio de hora, aunque es una práctica que se ha implementado durante décadas, sigue siendo motivo de debate en cuanto a sus beneficios y desventajas. En primavera, los relojes se adelantan una hora, y en otoño, se retrasan otra. Esto puede tener un impacto inmediato en los patrones de sueño, los ritmos circadianos y la adaptación a las nuevas condiciones de luz solar.

Según Lara Ferreiro, psicóloga y autora del libro Adicta a un Gilipollas, este ajuste es más notorio en las mujeres que en los hombres, principalmente por dos motivos: las diferencias en los ritmos circadianos y el estrés propiciado por una mayor carga de trabajo.

Diferencias en los ritmos circadianos

Algunas investigaciones, como la publicada en Science Webinars, han sugerido que las mujeres podrían tener ritmos circadianos ligeramente diferentes a los de los hombres. Esto significa que su reloj biológico interno podría estar más sintonizado con ciertos horarios, lo que las haría más sensibles a las perturbaciones en el ritmo diario. Según la psicóloga Lara Ferreiro, “las mujeres podrían tener más dificultades para adaptarse a la nueva programación debido a estas diferencias en los ritmos circadianos”.

“Los ritmos circadianos, son los patrones naturales del sueño, es decir, lo que regula la hora de dormir”, explica la experta, que añade que “las mujeres somos mucho más sensibles a despertarnos, porque por nuestro estilo de personalidad nos preocupamos más y eso hace que durmamos peor”.

“Según como sea tu personalidad en los hábitos del sueño, puede ser que influyan también, independientemente del género. Si eres más madrugadora o más nocturna, dependiendo de cómo se ajusten tus hábitos del sueño puede darte problemas, especialmente si eres de las más madrugadoras, pues muchas veces les cuesta más adaptarse al nuevo horario”, cuenta Ferreiro.

Estrés y carga de trabajo de la mujer

Otro factor que propone la psicóloga y escritora es que las mujeres llevan estadísticamente una mayor carga de trabajo en el hogar y en el cuidado de los hijos. “El 80% de la carga de trabajo en la casa reside en nosotras, somos más propensas a tener las responsabilidades del hogar, a tener más carga de trabajo, eso va a hacer que tengamos más estrés y menos tiempo para dormir”, asegura.

Además, el cambio de hora podría agregar una capa adicional de estrés a sus vidas al tener que adaptar las rutinas familiares a las nuevas horas de luz. “Las mujeres somos más sensibles al estrés y a la ansiedad”, afirma Ferreiro. “Ese cambio de hora va a afectar negativamente, porque vamos a tener más estrés y vamos a disminuir nuestra calidad del sueño y nuestro bienestar emocional.”

¿Cómo adaptarse mejor al cambio horario?

“Hay que normalizar este periodo transitorio de desajuste, pues los síntomas desaparecen en 3 o 5 días”, revela la psicóloga. Además, Lara Ferreiro nos propone una serie de pautas que podemos llevar a cabo unos días antes del cambio de hora:

1. Adelantar gradualmente la hora del sueño. “Lo importante no es cuando te levantas, es cuando te acuestas”. 3-4 días antes del cambio de hora tienes que irte a dormir 30 minutos antes, para minimizar la sensación de fatiga y somnolencia.

2. Modificar la hora de comida y de descanso antes del cambio horario sería una opción interesante para que el cambio sea menos notorio.

3. Evitar las siestas durante el día para que no interfieran con nuestro sueño por la noche.

4. Evitar bebidas excitantes en los días previos, café, alcohol y té a partir de las 2 de la tarde.

5. No hacer ejercicio a última hora del día, pues activamos nuestro metabolismo. Es mejor que se haga antes de las 6 o 7 de la tarde.

6. Cenas ligeras.

7. Evitar la automedicación.

8. Practicar un hábito que favorezca el sueño antes de dormir, como leer un libro.