En el Día Internacional del Condón Vaginal o Interno conoce el correcto uso de este anticonceptivo

En el amplio universo de métodos anticonceptivos, el condón femenino no es comúnmente conocido, pero su existencia plantea importantes cuestiones sobre control, salud y autonomía sexual. También se conoce como condón interno o condón vaginal.

Es una opción válida y efectiva para la anticoncepción y la protección contra infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH.

¿Qué es el condón vaginal o interno?

En cuanto a su uso, el condón femenino es un método anticonceptivo que se inserta en la vagina antes del contacto sexual y puede colocarse inclusive hasta 8 horas antes. Está fabricado de nitrilo o látex y tiene la forma de un tubo delgado con un anillo flexible en cada extremo. Uno de estos anillos se coloca en el interior de la vagina para mantener el condón en su lugar, mientras que el otro permanece externo, cubriendo la vulva.

En términos de eficacia, el condón femenino ofrece una protección comparable a la del condón masculino cuando se usa correctamente. Según estudios, la tasa de fracaso del condón femenino es similar a la del condón masculino, lo que lo convierte en una opción confiable cuando se utiliza de manera adecuada.

No obstante, el condón femenino no está exento de desafíos. Su aceptación y uso a menudo se ven limitados por la falta de información y el desconocimiento generalizado. Muchos aún no están familiarizados con su existencia o no están seguros de cómo usarlo adecuadamente. Esto, a su vez, puede llevar a un uso ineficaz o a una adopción limitada.

Para superar estos obstáculos, es fundamental fomentar la educación y la información accesible sobre el condón femenino. Las campañas de sensibilización y la inclusión en programas de salud sexual pueden contribuir significativamente a desmitificar el condón femenino y a promover su uso. Con una mayor educación y apoyo, el condón femenino puede desempeñar un papel fundamental en la promoción de una sexualidad más segura y empoderada para todas.

Hoy 16 de septiembre, en el Día Internacional del Condón De Vagina o Interno, la organización sin fines de lucro, APROFA, dio a conocer datos interesantes sobre este método, así como los pasos a seguir para utilizarlo de manera correcta.

“En Chile y la mayoría del mundo, existe desconocimiento sobre la existencia del condón de vagina, el que surge como una respuesta a la demanda de las mujeres y personas con vulva y vagina para proteger sus prácticas sexuales y que dota también de poder y decisión ante la negación del uso del condón de pene”, indicaron desde APROFA.

Desde la organización con casi 60 años de experiencia en la promoción de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, indican que este método, al igual que muchos otros, no son conocidos en el país debido principalmente a la falta de información y la censura existente sobre temáticas asociadas a la sexualidad en diversos espacios. “La falta de una legislación sobre Educación Integral de la Sexualidad se ve reflejada, por ejemplo, en el desconocimiento que existe sobre la variedad y el correcto uso de los distintos métodos anticonceptivos y también en la falta de información de que estos, solo previenen embarazos no deseados y que su combinación con métodos de barrera es fundamental para tener relaciones sexuales protegidas y por tanto placenteras y en sintonía con el bienestar”, agregaron.

¿Cómo se utiliza el condón de vagina o interno?

La primera recomendación es siempre revisar las indicaciones del fabricante ubicadas en la caja o en el prospecto del producto. El condón cuenta con un anillo en cada extremo, uno de estos se ubica al interior de la vagina y el otro, el cual está abierto, permanece por fuera, cubriendo la vulva. Se puede instalar hasta tres horas antes de iniciar las prácticas sexuales.

1. Verifica la fecha de caducidad del condón, nunca usar un condón vencido.

2.Verifica que el material del que está hecho no te genere alergia (existen los de latex, pero también hay de otros materiales).

3. Ábrelo con las ranuras que trae y no con los dientes, podría romperse.

4. El anillo interno más grueso, que tiene el extremo cerrado, se coloca dentro de la vagina y mantiene el condón en su sitio. El anillo externo más fino permanece en la parte exterior, cubriendo la abertura vaginal.

5. Ponte en una posición cómoda. Sostén el borde externo del condón por el extremo cerrado, apriete ambos bordes del anillo interno con el índice y el pulgar e introdúcelo en la vagina o ano.

6. Utiliza el dedo para empujar el anillo interno, tanto como le sea posible, cerca del hueso del pubis.

7. Durante la práctica sexual penetrativa sostén la parte externa del condón.

8. Una vez terminada la práctica sexual se retira girando suavemente.

9. Desecha en un basurero.

Es importante recordar que tanto los condones de vagina como los de pene, deben ser utilizados para una práctica sexual y que, al momento de cambiar, requieres usar uno nuevo.

¿Por qué es tan importante que estén disponibles los condones de vagina o internos?

Hasta hace poco tiempo, era muy complejo encontrar condones de vagina, porque no es un método muy demandado. Salvo por algunos centros de salud que los entregaban, es muy difícil acceder a ellos en el mercado, a diferencia de los condones de pene que pueden ser encontrados en almacenes, supermercados y no solo en farmacias. Desde APROFA indicaron que “nos preguntaban constantemente cuándo tendríamos condones de vagina disponibles ya que eran muy escasos y los existentes eran comercializados a altos valores. Como institución sabíamos que teníamos una deuda en ese sentido y trabajamos intensamente para poder traerlos y registrarlos para que contaran con todo el respaldo de las instituciones de nuestro país. Es fundamental que las personas tengan todas las opciones para que puedan elegir cuál es la que más se ajusta a sus necesidades, sobre todo cuando nos referimos a métodos de barrera y anticonceptivos”.