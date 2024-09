5 mitos para bajar de peso: “Comer de noche engorda” o “ tomar agua de limón”, son algunas creencias

Síntesis generada con OpenAI

Existen varios mitos sobre la pérdida de peso que pueden confundirnos: los jugos de fruta, aunque nutritivos, tienen azúcares que se absorben rápidamente; comer de noche no engorda si se cuida la calidad y cantidad de lo que se consume; no es necesario eliminar carbohidratos o grasas, sino elegir versiones saludables; combinar ejercicio aeróbico con fuerza es más efectivo que solo hacer cardio, y, finalmente, el agua con limón no quema grasa, aunque puede ser hidratante. La clave es una dieta balanceada y actividad física constante.

