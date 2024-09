Meryl Streep: “Las gatas tienen más libertad que las mujeres afganas”

Estas reglas establecen, entre otras cosas, que las voces de las mujeres ya no pueden escucharse en público y que no pueden mirar directamente a hombres con los que no tienen parentesco de sangre o matrimonio.

Las medidas se suman a una letanía de restricciones que el régimen ha impuesto a las mujeres y niñas afganas desde que regresó al poder hace tres años.

Las mujeres tienen que cubrirse completamente el rostro y el cuerpo cuando salen de casa. También se les impide a las mujeres y las niñas acudir a escuelas, parques, gimnasios y clubes deportivos. Existen restricciones sobre el tipo de trabajo que se les permite realizar.

“Hoy en día, en Kabul, una gata tiene más libertad que una mujer. Una gata puede sentarse en la entrada de su casa y sentir el sol en la cara, o puede perseguir una ardilla en el parque“, dijo Streep el lunes en un acto para concientizar sobre los derechos de las mujeres afganas en la sede de la ONU en Nueva York.

“Hoy en día en Afganistán una ardilla tiene más derechos que una niña porque los talibanes han cerrado los parques públicos para las mujeres y las niñas”, prosiguió.

“Un pájaro puede cantar en Kabul, pero una muchacha no puede hacerlo en público. Esto es extraordinario. Es una supresión de la ley natural”.

“La forma en que esta cultura, esta sociedad, ha sido trastocada es una advertencia para el resto del mundo”, dijo Streep, quien pidió a los líderes mundiales que “detengan la lenta asfixia” de las mujeres y niñas afganas.

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien asistió al mismo evento, dijo que Afganistán “nunca ocupará el lugar que le corresponde en el escenario mundial” sin mujeres educadas y mujeres empleadas.