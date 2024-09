Miedo al compromiso: qué es el benching, cómo identificarlo y qué hacer si lo estás viviendo

Se ha hablado mucho del Ghosting y la manera en la que hace que las personas se sientan inseguras, rechazadas, frustradas y ansiosas, y sobre cómo las redes sociales y las apps de citas han hecho que los casos aumenten, pero eso no es lo único de lo que hay que preocuparse en el terreno romántico.

Otro tema importante es el del benching, que no tiene nada que ver con simplemente desaparecer de la vida de los demás, sino que es algo que hace que los demás tengan falsas esperanzas y que pierdan su tiempo con “relaciones” que probablemente no van a ir a ningún lado, pero están ahí para no cerrar la posibilidad.

Qué es el benching

El término benching proviene del ámbito deportivo, donde los jugadores reservados en el banco de suplentes esperan su oportunidad para entrar al juego. En el contexto de las relaciones personales, el benching se refiere a la situación en la que una persona mantiene a otra en un estado de espera, sin comprometerse emocionalmente ni avanzar en la relación, pero manteniendo al menos un mínimo de contacto con ella. Es como si te tuvieran en espera, sin un compromiso real y no avanzaran en la relación.

De acuerdo con lo que la experta Claudia de Llano dijo a Very Well Mind “benching significa mantener a un jugador suplente al margen, no dejarlo participar en la acción en vivo de la vida de uno, sino dejarlo pensar que es parte de ella porque obtiene un mejor asiento que los que están en las gradas”.

¿Cómo descubrir si te están haciendo benching?

1. Comunicación intermitente.

Si la persona con la que te relacionas solo se comunica contigo de vez en cuando y no muestra compromiso.

2. Excusas constantes.

Si siempre te encuentras con excusas para justificar su falta de tiempo o compromiso, eso es una señal de que algo anda mal.

3. Falta de planes futuros.

El benching se caracteriza por la falta de planes o metas en la relación. Si no se habla en ningún momento de un futuro juntos, podría ser hora de preguntarse qué está pasando.

4. Priorización de otras personas.

Si notas que siempre están disponibles para otras personas, pero no para ti.

5. Falta de claridad.

Si no sabes hacia dónde va la relación o cuál es su interés real en ella, podría ser hora de plantearse la situación.

la única manera de escapar del benching es aprendiendo a identificar las señales, con las que te puedes dar cuenta de lo que está sucediendo realmente y empezar a tomar cartas en el asunto.

Otras señales claras de benching

• Te hacen muchas promesas que no llegan a nada.

• La comunicación es intermitente.

• Mucho misterio e incertidumbre sobre la vida del otro.

• No conoces a los amigos o familiares de la otra persona, y los planes nunca los incluyen.

• No hay compromiso y los planes se suelen cancelar.

• Hay sexo, pero no intimidad emocional.

• Siempre eres tú quien busca al otro.

• Incertidumbre sobre el futuro.

• Confusión sobre si son una pareja, amigos u otra cosa.

Las consecuencias del benching en la autoestima

El benching puede afectar tu autoestima. Cuando te sientes en espera constante y poco valorado en una relación, es natural que tu autoestima sufra. Algunas consecuencias podrían incluir:

1. Inseguridad

La falta de compromiso puede hacerte sentir inseguro acerca de tu valía en la relación y también fuera de ella.

2. Ansiedad

La incertidumbre constante puede generar ansiedad y estrés emocional.

3. Baja autoestima

El benching puede erosionar gradualmente tu autoestima, haciéndote sentir menos valioso.

4. Autoexigencia

Para obtener atención, podrías empezar a esforzarte demasiado, lo cual puede ser agotador.

Razones por las cuales las personas hacen benching

Ahora, hablemos de por qué algunas personas recurren al benching en sus relaciones. Aunque no existe una única explicación, aquí hay algunas razones comunes:

1. Miedo al compromiso

El miedo al compromiso puede llevar a algunas personas a mantener a otros en el “banco de suplentes” para evitar asumir responsabilidades emocionales.

2. Dificultades para comunicar sus sentimientos

Algunas personas pueden encontrar difícil expresar sus sentimientos y, en lugar de afrontarlos, eligen mantener a la otra persona en un estado de espera.

3. Deseo de mantener más opciones

El benching a veces se hace para mantener las opciones abiertas, ya que la persona no está segura de lo que realmente quiere.

4. Falta de interés real

En algunos casos, la persona simplemente no tiene un interés genuino en la relación, pero no quiere ser directa al respecto.

¿Qué hago si me están haciendo benching?

Si te das cuenta de que te están haciendo benching, es importante que tomes medidas para cuidar tu bienestar emocional. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

1. Habla abiertamente

Habla con la persona involucrada de manera sincera. Pregúntale acerca de sus intenciones y expectativas en la relación.

2. Establece límites

Define tus propios límites y expectativas en la relación. No dudes en alejarte si la situación no mejora.

3. Busca apoyo

Hablar con amigos de confianza o un profesional de la salud mental puede proporcionarte orientación y apoyo durante este proceso.