Investigación revela barreras en la atención ginecológica a mujeres de la diversidad sexual

Un estudio de la Universidad de Chile, titulado “Prácticas sexuales no heteronormadas en mujeres: violencias y (des)atenciones ginecológicas”, analizó la atención ginecológica en mujeres no heterosexuales con 165 participantes de 18 a 35 años. Aunque la mayoría reportó un trato respetuoso por parte de los profesionales, el 90% no fue consultado sobre su orientación sexual. A pesar de que el acceso a consultas no fue limitado, se identificó discriminación y falta de conocimiento sobre relaciones sexuales lésbicas, lo que afecta la atención ginecológica adecuada.

