La fotógrafa Pilar Cruz publica libro que aborda tres tiempos de la vida de 29 mujeres

“Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera puesto algunos puntos sobre las íes, quizá digo yo, no sé, hubiera aclarado que ella no nació de ninguna costilla, que no conoció a ninguna serpiente, que no ofreció nunca ninguna manzana a nadie, y que nadie le dijo que “parirás con dolor” y “tu marido te dominará”, y que todo eso, diría Eva, no son más que calumnias que Adán contó a la prensa”.

Con este texto de Eduardo Galeano se inicia la lectura de Mujeres del Tercer Tiempo, de Pilar Cruz, fotógrafa que ha centrado parte importante de su carrera en el retrato de mujeres y que hoy luego de siete años de investigación, entrevistas y fotografías publica este libro.

A través de entrevistas y retratos la fotógrafa chilena Pilar Cruz aborda el recorrido en tres diferentes tiempos de la vida de 29 mujeres mayores de 50 años, descendientes de inmigrantes, con gran diversidad de orígenes y de clase acomodada. En sus testimonios que van desde la infancia a su edad actual, comparten sus experiencias, aprendizajes y emociones, mostrándonos también el contexto de cada época y las posibilidades de desarrollo de cada una. Esta es una invitación a conocer historias de mujeres que tantas veces han sido invisibilizadas, estereotipadas e incluso infantilizadas.

“La idea de hacer este trabajo ha ido gestándose poco a poco a través del tiempo en mi oficio de fotógrafa. Siempre he tenido gran interés en los temas femeninos. En ir plasmando a través de las imágenes y también de reflexiones los cambios de etapas. Yo misma me voy empinando en los más de 60”, dice Pilar Cruz, que desde sus orígenes en la fotografía se ha interesado en las mujeres, los cambios y en la corporalidad del ser humano, reflejándolo en sus distintas exposiciones.

En 1999 realizó su primera muestra individual “Acerca del desnudo” en la Corporación Cultural de Las Condes, y en 2002 su segunda individual “Genos”, con desnudos de adolescentes en transición hacia su identidad de género, en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. Su interés también se ha reflejado en los talleres sobre el reconocimiento de lo femenino a través de la imagen que impartió desde el año 2004 por 5 años.

“Por diversas circunstancias profesionales y también en mi vida personal siempre tuve acceso a mirar de cerca a mujeres de diversos grupos. Me parece que hay mucho prejuicio hacia la mujer. A través del tiempo tuve la oportunidad de observarla y escucharla en profundidad. Me di la posibilidad de retratarlas con sus distintas herencias transgeneracionales, creencias, costumbres y posibilidades de desarrollo”, explica.

Sobre la edad de estas 29 mujeres Pilar Cruz reflexiona “es una etapa llena de cambios personales, a veces vista de reojo incluso por ellas mismas…fueron descubriendo tímidamente que sus proyectos personales a partir de los 50 eran otros. Distintos de lo que su entorno familiar o social seguía esperando que continuaran cumpliendo, por ejemplo. Con el paso del tiempo y una mirada más dirigida hacia sí mismas, estaban viviendo tiempos de ajustes y era necesario ir definiendo otras prioridades en direcciones que a ellas mismas las asombraba desear”.

Los testimonios de este libro se distribuyen en tres tiempos; el Primer Tiempo abarca sus orígenes, infancia y juventud, hasta dejar la casa familiar; el Segundo Tiempo comprende primeros amores, sexualidad, matrimonio, constitución de familia y crianza de hijos, así como estudios y actividad profesional; y el Tercer Tiempo aborda a las entrevistadas en su presente, recopilando y evaluando sus experiencias de vida actual. Todos los testimonios son anónimos, y han sido identificados con las 29 letras del alfabeto castellano, incluyendo las letras CH, LL y Ñ, para poder seguirlos a lo largo de los tres Tiempos.



La segunda parte del libro incluye los retratos de las entrevistadas realizados por la misma autora del libro donde las mismas protagonistas deseaban ser retratadas.

El libro será presentado por la fotógrafa Mariana Mathews el sábado 16 de noviembre a las 12:00 en la Librería del GAM.

El libro está a la venta en librerías del país y en el siguiente link