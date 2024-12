“Tejiendo Memorias”: Ministerio de la Mujer dona archivo con relatos de mujeres sobre la dictadura

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, formalizó la donación del archivo digital Tejiendo Memorias, una recopilación de relatos, documentos y obras creadas por mujeres que buscan preservar y continuar construyendo la memoria histórica de la dictadura cívico-militar a 50 años del Golpe de Estado de 1973.

Esta iniciativa nace en 2023, a partir de una convocatoria nacional donde se invitó a mujeres de todas las edades y regiones del país a compartir sus testimonios y materiales relacionados con tres períodos clave de la historia reciente: el primero, el Golpe de Estado; el segundo, la recuperación de la democracia y la acción política de las mujeres entre 1973 y 1990; y, finalmente, la justicia y la memoria en el período comprendido entre 1990 y 2023.

Como resultado de este llamado público, se recibieron archivos personales y colectivos de más de 50 mujeres, entre los que se encuentran fotografías, obras artísticas, cartas, relatos en video, audios, documentos y registros textiles, como arpilleras.

“Con Tejiendo Memorias, queremos dar cuenta de todos estos registros para demostrar que, en los momentos más oscuros de nuestra historia; la unidad, la organización, el cuidado y la ternura fueron los elementos que salvaron vidas. Hay que recordar que fueron las mujeres quienes lideraron las primeras asociaciones de defensa de los derechos humanos y también quienes realizaron diversas intervenciones, como el baile de la cueca sola o el levantamiento de ollas comunes. Así, gracias a este archivo, esas experiencias quedarán resguardadas en la memoria de nuestro país”, sostuvo en el acto la ministra Orellana, quien fue la encargada de entregar estos registros al Archivo Nacional.

Por su parte, Olga Merino, una de las donantes de estos documentos, expresó su agradecimiento por la oportunidad de compartir su vivencia y contribuir así a la preservación de la memoria histórica. “Nosotras venimos de una comuna de la Región de Ñuble, donde trabajar en política, feminismo y derechos humanos no es fácil. La cultura, la ley y la idiosincrasia de nuestro pueblo son profundamente conservadoras y, a menudo, machistas, lo que presenta grandes desafíos. Cuando me invitaron a compartir mi historia, acepté porque consideré valiosa la idea de colaborar en este proyecto. Y es que creo firmemente en la importancia de que estos relatos sean conocidos, respetados y difundidos. Solo así podremos garantizar que nunca más en nuestro país se repita un golpe de Estado. Que nunca más se nos haga pasar noches de sufrimiento humano bajo una dictadura”, destacó.

Finalmente, la directora del Archivo Nacional, Emma de Ramón, explicó que la donación de estos registros permite avanzar en la construcción de un relato colectivo asociado a las experiencias de mujeres, muchas veces invisibilizadas a lo largo de la humanidad: “La historia, generalmente, se ha construido a partir de los testimonios que han dejado hombres y si no son de ellos, son de mujeres ejerciendo actividades tradicionalmente masculinas como aquellas relacionadas a la política o la vida pública. Pero, ¿qué pasa con todo el resto de la humanidad femenina que no es ni presidente, ni diputado, ni tiene algún cargo? ¿Qué sucede con las personas que no han estudiado y se han dedicado a criar, que es un tremendo trabajo? ¿Por qué tenemos esta tendencia a menospreciar las actividades femeninas? Con esta iniciativa estamos marcando un paso, rompiendo el silencio en el camino de incorporar a niñas y mujeres en la historia. Poner sus relatos aquí, en este repositorio resguardado por una institución como el Archivo Nacional, es un acto performativo: hoy sus relatos se transformarán en patrimonio”.

El archivo Tejiendo Memorias estará disponible a través del sitio web del Archivo Nacional, donde se podrán explorar los testimonios, fotografías, documentos y obras recopiladas a través de este proyecto.