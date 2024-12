Nuevo apellido y sin fotos del pasado: cómo Gisèle Pelicot eliminó todo rastro de su marido

Pero no parecía poder mantenerse despierta. Muchas veces se desmayaba sin darse cuenta y despertaba horas más tarde sin acordarse cuándo se había ido a la cama.

Para ese entonces, Gisèle y Dominique se encontraban sentados en lados opuestos de un tribunal en Avignon, no lejos de Mazan: ella estaba rodeada de sus hijos y sus abogados, y él, vestido con el traje gris de recluso, dentro de la cabina de cristal de los acusados.

Pero en 2011, cuando Gisèle sentía que dormía demasiado, no imaginaba que el responsable fuera su esposo.

Al principio dudó, pero no por mucho tiempo.

La visita a la estación de policía que cambió todo

En algunas ocasiones, Gisèle llegó casi a sospechar algo . Una vez, notó el color verde de una cerveza que su esposo le dio y rápidamente la tiró por el desagüe. En otra ocasión notó una mancha de blanqueador en unos pantalones nuevos que ella no recordaba haber hecho.

“¿No me estarás drogando por casualidad, verdad?”, recordó haberle preguntado. Él se echó a llorar: “¿Cómo me puedes acusar de semejante cosa?”.

Desarrolló problemas ginecológicos y se sometió a varias pruebas neurológicas para determinar si estaba sufriendo de alzhéimer o de un tumor cerebral, como temía , pero los resultados no explicaban su creciente cansancio ni los desmayos.

Fue cuando regresó de uno de sus viajes, en septiembre de 2020, que Dominique le contó, ahogado en lágrimas: “Hice algo estúpido. Me pillaron filmando a una mujer por debajo de su ropa en un supermercado” , le dijo Dominique, según declaró ella en su testimonio durante el juicio.

“Miré esos videos durante horas. Fue perturbador. Naturalmente que me impactaron”, atestiguó ante el tribunal Jérémie Bosse Platière, director de la investigación.

Algunos de los hombres que no fueron identificados mencionaron en sus conversaciones con Dominique que ellos también drogaban a sus parejas.

“Le voy a mostrar algo que no le va a gustar”, le advirtió el jefe de policía, antes de mostrarle una foto de un acto sexual.

Al comienzo, ella no reconoció a ninguna de las dos personas.

Cuando lo hizo, “le dije que parara… Todo se me vino encima, todo lo que había construido en 50 años “.

‘”No te puedes imaginar lo inimaginable”

David, el hijo mayor, afirmó que ellos ya no tenían fotos de la familia: “Ahí mismo nos deshicimos de todo lo que estaba vinculado a mi padre”. En unos pocos días, la vida de Gisèle quedó reducida a una maleta y su perro.

Él y Gisèle no se encontrarían otra vez hasta que estuvieron sentados frente a frente en el tribunal de Avignon, en septiembre de 2024.

“Quiero que toda mujer que se despierte una mañana sin memoria de la noche anterior recuerde lo que dije”, expresó. “Para que no existan más mujeres que caigan víctimas de la sumisión química. Fui sacrificada en el altar del vicio y debemos hablar al respecto”.

Su equipo legal también logró exitosamente que los videos fueran proyectados en el tribunal, con el argumento de que “anularían la tesis de violación accidental”, para contrarrestar la línea de defensa de que los hombres acusados no habían tenido la intención de violar a Gisèle porque no se habían dado cuenta de que estaba inconsciente.

“Ella quería que la vergüenza cambiara de lado y ha pasado” , declaró una mujer que acudió al juicio en Avignon en noviembre. “Gisèle le dio un vuelco completo a todo. No estábamos esperando a una mujer como ella”.

Gisèle misma se ha descrito como “un campo en ruinas” y teme que el resto de su vida no sea suficiente para reconstituirse .

Gisèle ha vuelto a adoptar su nombre de soltera. Siguió usando el nombre Pelicot durante el juicio para que sus nietos estuvieran “orgullosos” de estar emparentados con ella y no avergonzarse de estar asociados con Dominique.

Desde entonces vive en una aldea lejos de Mazan. Tiene sesiones con un psiquiatra, pero no toma medicamentos, porque no quiere ingerir ningún tipo de sustancia. Sigue dando caminatas largas, pero ya no se cansa.