“Mi propio sutra”, el libro de Jane Morgan y Cata Ramírez que desmitifica la masturbación femenina

Durante siglos la masturbación femenina ha sido invisibilizada por el predominio del placer masculino. Este enfoque sesgado ha relegado el placer y la autonomía de las mujeres a un segundo plano, impidiendo la comprensión y desarrollo del bienestar sexual femenino.

A casi 20 años de la fundación del sexshop Japi Jane, su creadora, Jane Morgan, junto a Cata Ramírez, educadora sexual a cargo de las comunicaciones de la marca, buscan celebrar y visibilizar la masturbación femenina con la publicación del libro Mi propio sutra .

“La actividad masturbatoria para nosotras las mujeres es un tema bien solitario, bien teñido como con un velo como de vergüenza, y bueno, casi todos los relatos hablan un poco de eso, o sea, no solamente los testimonios en el libro, sino que los relatos que venimos escuchando hace ya 18 años, de gente que no se atreve a confesar que lo hace por pensar que es algo sucio, entonces ahí como que no se abre el diálogo, entonces este libro guía nace también para abrir esa conversación”, expresa Cata Ramírez en conversación con El Mostrador.

A lo largo de estas 160 páginas, las autoras recorren la historia de la masturbación, derriban mitos, informan sobre anatomía femenina, y comparten un completo y original catálogo de posiciones para que las mujeres puedan experimentar el placer sin necesidad de una pareja.

“Este libro busca ser un puente hacia una relación más positiva y consciente con el propio cuerpo y el deseo. Ofrecemos herramientas prácticas y reflexiones que ayudan a romper barreras internas, motivando a las mujeres para que puedan vivir su sexualidad con plena libertad. En esencia, es un recordatorio de que el placer no es un lujo, sino una parte fundamental de la vida”, dice Jane Morgan.

Con 20 poses ilustradas por Andrea Barja y pensadas por las mismas autoras, a través de este libro las lectoras podrán entender cómo funciona su cuerpo y gozar consigo mismas

En relación a los prejuicios que existen sobre la masturbación femenina, Cata Ramírez relata que entre los factores que alejan a las mujeres de la masturbación tienen que ver con mitos.

“Nos dimos cuenta que muchos de los factores que alejaban a las mujeres de esta experiencia tenían que ver justamente con todas estas ideas que están tatuadas a fuego que las mujeres que se tocan son ninfómanas, que además es una patología médica inexistente solamente para hablar del exceso de deseo en las mujeres, de que las mujeres que se tocaban eran mujeres insatisfechas en sus relaciones o ya ahí se abre más el espectro y empezamos a hablar del término consolador que justamente para las mujeres que no les queda de otra más que llevarse este premio de consuelo que vendría siendo como la hermana pobre del sexo, entonces todas esas ideas vendrían siendo como una especie de gran muralla que nos separa de esta experiencia de placer y creíamos que era súper necesario partir de una desarticulando todo eso”, comenta Ramírez.

Mi propio sutra busca seguir aportando a romper paradigmas, derribar mitos y revelar los beneficios de la masturbación. Además, es una verdadera guía para para que las mujeres se inicien en el camino de la autoexploración.

¿De dónde vienen todas esas ideas que impiden a las mujeres regalarse un orgasmo? ¿Por qué todavía hablar del tema continúa siendo un tabú? Cata Ramírez explica que “la relación entre la mujer chilena y el placer ha sido históricamente compleja, moldeada por una mezcla de cultura conservadora, falta de educación sexual y la presión de cumplir con expectativas externas”.

“No todas las personas, no todas las mujeres tienen la posibilidad de compartir su vida sexual en pareja, eso nos parece súper relevante, sobre todo pensando en personas mayores que han perdido a sus compañeros, ese grupo de personas también tiene derecho a disfrutar de sus orgasmos, las personas que a lo mejor viven con algún tipo de discapacidad, la masturbación es una posibilidad de explorar todo ese aspecto de la vida que es tan fundamental y sobre todo también porque creo que hay una deuda respecto a vivir una sexualidad más auténtica, o sea tanto para hombres como para mujeres, hemos estado como agarrados muy de un guión rígido, estricto, una pauta de cómo tiene que ser el placer, de dónde tienen que venir los orgasmos que finalmente nos alejan de esta autenticidad y esta guía, Mi propio Sutra, lo que propone al final es buscar una sexualidad que tenga que ver con lo creativo pero también con lo auténtico y eso no necesariamente tiene que ver con performance en tu encuentro sexual con tu pareja, tiene que partir idealmente desde ti, de cultivar una sexualidad que sea individual e independiente”, sostiene Ramírez.

“Esperamos que este libro sea recibido como un espacio seguro y motivador para reflexionar, aprender y disfrutar. Queremos que las mujeres en Chile se sientan empoderadas para explorar su placer sin culpa ni prejuicio”, comenta Jane Morgan.