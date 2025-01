Cuida tus pies este verano con estos 5 consejos esenciales

Es fundamental cuidar la piel de los pies, y no solo en verano, pero es cierto que en verano más porque la piel de los pies se deshidrata en mayor medida. Para empezar, hay que tener en cuenta que esa parte de la piel la llevamos siempre tapada y muchas veces, comprimida, dependiendo del tipo de zapatos que llevemos. Eso hace que la piel de los pies sufra mucho.

Es bastante habitual que después de ducharnos cuando nos damos crema hidratante en el cuerpo nos olvidemos de los pies. Esto es un error, primero porque por sus características los pies tienden a secarse más y como casi siempre están encerrados en los zapatos, se deshidratan todavía más. Por eso es necesaria una buena higiene y cuidado.

Lo primero sería exfoliarlos para quitar la capa de células muertas de la epidermis. Una vez exfoliados, los pies deben ser hidratados, y aplicar cremas emolientes especiales para la piel de las plantas de los pies, -ya que esta es más gruesa que la del resto del cuerpo-, y esperar unos minutos para colocar calcetines de algodón y zapatos. Y si se van a usar sandalias, se deben proteger las áreas de roce con el fin de evitar heridas y ampollas por fricción, además siempre hay que aplicar protector solar en la piel descubierta.

En esa línea, las cremas que contienen urea en una concentración de 10 o 20% facilitan la humectación de la piel, evitan la sequedad y permite una piel más suave y tersa. Esto se puede aplicar una o dos veces al día, especialmente en la noche, que es el momento cuando los pies descansan y se pueden hidratar mejor

5 consejos para cuidar tus pies en verano

1. Tener una buena higiene: así como se tiene una rutina de cuidado para la cara y las manos, de la misma forma debe repetirse con nuestros pies. De esta manera, evitarás la aparición de hongos como el famoso pie de atleta. Asimismo, es crucial cuidar las uñas durante el verano, que es donde más se usan calzados descubiertos. Evita dejarlas crecer demasiado, ya que, al tenerlas muy largas, tanto los pies como las uñas estarán más propensos a sufrir alguna herida o infección.

2. Nunca a pie pelado en lugares públicos: Nunca andes descalzo fuera de la casa, como duchas o piscinas, ya que aumenta el riesgo de infecciones como hongos o verrugas en los pies, es fundamental usar chalas o hawaianas para prevenir estas afecciones, cuyos tratamientos suelen ser complicados.

3. Durante la temporada de verano, es valioso hacer uso del bloqueador en esta parte del cuerpo e hidratar nuestros pies: en verano, es importante hidratar los pies con crema para mantener la piel suave y saludable. Se recomienda esperar aproximadamente 5 a 10 minutos después de aplicar la crema para que esta se absorba completamente antes de calzarte o caminar. Esto evita que queden residuos grasos, asegura una hidratación efectiva, y se evita una caída.

4. Acude al podólogo de manera regular: debido al constante movimiento en la arena y el contacto con el mar o la piscina, que tienen muchas bacterias, puede que las uñas se encarnen o tengan algún tipo de hongo, por ello es fundamental revisar cada cierto tiempo que se encuentre bien con la ayuda de un especialista.

5. No hay que olvidarse de las uñas: no recomendamos tampoco tenerlas pintadas todo el tiempo. Es muy relevante que tus uñas estén recortadas correctamente, siempre rectas y cuadradas. Si nos pintamos las uñas en verano, quite el esmalte regularmente para reducir su sudoración y para reducir la penetración de los componentes químicos del esmalte en el grosor de la uña, lo que eventualmente la debilitará y la cambiará.