¿Qué significa parejas DADT? El nuevo modelo de una relación amorosa abierta que gana popularidad

Las relaciones han cambiado significativamente en las últimas décadas. El concepto tradicional de pareja monógama y exclusiva ya no es la única opción válida para muchas personas. Actualmente, se habla de relaciones abiertas, poliamorosas y acuerdos no convencionales que buscan adaptarse a las necesidades individuales de cada vínculo.

Según el sociólogo Anthony Giddens, en su libro La transformación de la intimidad, el amor moderno se basa en lo que él denomina “relaciones puras”, es decir, aquellas que se mantienen solo mientras ambas partes encuentran satisfacción en ellas. Bajo esta lógica, los acuerdos de pareja han ido evolucionando hacia una mayor flexibilidad, dando lugar a términos como el DADT.

Una pareja es una relación entre dos personas basada en el afecto, el compromiso y, en muchos casos, la exclusividad. Sin embargo, este último aspecto ha comenzado a redefinirse en el siglo XXI. En un mundo donde la libertad individual es cada vez más valorada, muchas parejas optan por establecer sus propias reglas sobre fidelidad y compromiso.

El psicólogo y terapeuta de parejas John Gottman ha señalado que lo más importante en una relación no es seguir un modelo preestablecido, sino la capacidad de establecer acuerdos claros y respetar los valores compartidos entre ambas partes.

¿Qué son las parejas DADT?

El término DADT proviene de la frase en inglés Don’t Ask, Don’t Tell (No preguntes, no cuentes). Este concepto, que inicialmente se usaba en el ámbito militar estadounidense para la política sobre soldados LGBTQ+, ha sido adoptado en las relaciones afectivas para describir un tipo de relación abierta en la que las personas pueden tener encuentros sexuales fuera de la pareja, pero sin compartir detalles sobre ellos con su compañero/a.

Según el sitio especializado en relaciones Psychology Today, esta modalidad de relación permite mantener cierta libertad sexual sin generar conflictos emocionales derivados de la información sobre terceros. La idea detrás de una pareja DADT es que, al no conocer detalles de las experiencias externas de su pareja, se evita el riesgo de celos o malestar.

Parejas DADT: implicancias de este tipo de relación

Las parejas DADT pueden traer ventajas y desafíos. Entre los aspectos positivos se destacan:

Mayor libertad individual: permite explorar nuevas experiencias sin sentir que se traiciona el vínculo principal.

Evita conflictos por celos: al no haber información sobre terceros, es menos probable que surjan inseguridades.

Flexibilidad en la relación: se adapta a las necesidades de cada pareja sin romper el lazo emocional.

No obstante, también tiene riesgos potenciales:

Falta de comunicación: la omisión de información puede generar desconfianza si alguna de las partes siente que no hay transparencia.

Dificultades emocionales: aunque no se hablen de los encuentros externos, algunas personas pueden experimentar ansiedad o inseguridad.

Riesgos en la salud sexual: sin comunicación clara, el manejo de la prevención de ITS puede ser un desafío.

¿Es una buena opción una parejas DADT?

La respuesta depende de cada pareja. Para algunas, esta modalidad representa una manera funcional de combinar la estabilidad emocional con la exploración sexual. Para otras, la falta de comunicación puede ser un problema a largo plazo.

La terapeuta de relaciones Esther Perel, en su libro El dilema de la pareja, menciona que la clave de cualquier relación no monógama es la transparencia en los acuerdos y el respeto mutuo. Sin estos elementos, cualquier modelo puede fracasar.

Las parejas DADT son un reflejo de cómo las relaciones están evolucionando hacia formas más flexibles y personalizadas. Como cualquier tipo de relación, requieren acuerdos claros y una comprensión mutua de las expectativas. Antes de adoptar este modelo, es fundamental evaluar si se adapta a las necesidades y valores de ambas partes. En definitiva, lo importante es construir una relación basada en el respeto, la confianza y la comunicación, sea cual sea la forma que adopte.