“¿Por qué me atraen las personas que no me convienen?”: Cómo romper patrones tóxicos en relaciones

Una relación tóxica se define por la presencia de comportamientos destructivos y desequilibrados, como la manipulación, el abuso emocional, psicológico o físico, así como una carencia de apoyo y dinámicas que son mentalmente y emocionalmente perjudiciales. Estas relaciones suelen presentar una dinámica de poder en la que una de las partes siente que sus necesidades y deseos son constantemente ignorados o minimizados. Este tipo de relaciones no solo se dan en manera amorosa; pueden presentarse también en un contexto de amistad; familiar y en un entorno laboral. Independientemente del contexto en que estas relaciones se den, el resultado es un ambiente en el que el bienestar de una persona se sacrifica en beneficio de la otra, lo que resulta dañino a largo plazo.

Identifica señales de una relación tóxica

Las señales más frecuentes son las actitudes tóxicas y dinámicas que se dan son el control y la falta de respeto entre la pareja, que pueden ir en ambas direcciones o hay una parte que ejerce control por sobre la otra.

Si una o ambas personas pierden su vida social, intereses y hobbies para dedicarase solamente a la relación.

El amor tóxico es posesivo, por eso cuando se manifiesta en una relación existen celos, falta de libertad, inseguridad y control excesivo. Una de las partes, o ambas, necesitan tener controlada a la otra en todo momento y saber qué hacer, dónde va y con quién.

En un vínculo tóxico, un miembro de la pareja puede intentar cambiar al otro, por ejemplo en temas físicos (forma de vestir, uso de maquillaje, etc).

No existe una buena comunicación, sintiendo que no se puede hablar con la otra parte.

Valeria DeBotas, sexóloga y experta en relaciones de Bumble, comparte algunas ideas para ayudarnos a soltar estos patrones. “Cuando vas a la raíz del asunto, empiezan los análisis y las preguntas. Por ejemplo, si hay tantas personas en el mundo, ¿por qué me atraen las que no me convienen? La conclusión es que te tropiezas con la misma piedra, lo que se conoce como un patrón de elección de pareja. En el caso de los vínculos emocionales, estos son una serie de comportamientos o eventos recurrentes que se repiten inconscientemente”, dice la experta.

Según Valeria, las razones de esto es que las personas tienden a optar por lo familiar debido a sus huellas emocionales, que son el resultado de las experiencias y la crianza que han tenido.

“A veces es difícil poner límites o exigir un trato justo, por lo que ‘aceptamos el amor que creemos merecer’ y nos conformamos con lo que la otra persona ofrece, incluso si no estamos satisfechos con su comportamiento y con cómo nos trata”, asevera Valeria.

¿Cómo romper el ciclo de las relaciones tóxicas?

Las relaciones humanas son primordiales para nuestro desarrollo y bienestar emocional, pero no todas resultan beneficiosas. Las relaciones tóxicas, en particular, pueden tener un impacto destructor tanto a nivel emocional como físico, viendo afectada nuestra calidad de vida de manera significativa. Sin embargo, a menudo, caemos en ellas por dependencia emocional.

Existen algunas claves que pueden ayudarte si estás en una relación tóxica: