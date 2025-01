Cansancio y estrés por cambio de año: su impacto en la piel por el agotamiento físico y mental

Las fiestas de fin de año, una época asociada con alegría y celebraciones, pueden traer consigo una carga emocional y física considerable, especialmente para las mujeres. A estas alturas se siente el peso del año, al que se suma el agotamiento que conllevan estas celebraciones, lo que no solo afecta el estado de ánimo, sino también la apariencia. Si te sientes agotada, con la piel apagada, con brotes y las ojeras más marcadas, no estás sola.

Las estadísticas muestran que más de la mitad de la población experimenta niveles elevados de tensión durante estas fechas, y las mujeres suelen sentirse más ansiosas y deprimidas. Según un estudio realizado por ComunidadMujer, casi el 70% de las mujeres en pareja con hombres se encargan de organizar y gestionar las labores del hogar durante todo el año, lo que en algunos casos termina en el llamado “burnout parental” o agotamiento total, el cual es 35% mayor en madres que en padres, según la fundación Emma.

¿Qué le pasa a la piel con el estrés?

El rostro refleja todo este cansancio que vamos acumulando, no solo por estrés y preocupaciones. Basta solo un par de noches de poco sueño para mostrar signosde fatiga, falta de hidratación o baja en las defensas de la piel, lo que la hace lucir más opaca, seca, con enrojecimientos, acné o incluso dermatitis atópica.

“El estrés afecta la piel. Hay dos patologías que se descompensan con el estrés como el que vivimos en fin de año: en personas que son más predispuestas a brotes como acné puede haber aumento de grasitud en la cara, por ende, más acné del habitual. En quienes tienen rosácea pueden activarse brotes donde aumenta lo rojo de la cara y aparecen granitos, que podrían hacer ver el rostro más inflamado. En general, el estrés puede afectar a todos, con cambios que van desde la aparición de más espinillas y puntos negros hasta generar brotes de caspa en el cuero cabelludo”, afirma Elizabeth Valle, dermatóloga de Clínica Maat.

Uno de los efectos más significativos del estrés y los niveles altos de cortisol -conocida como la hormona del estrés-, es que puede alterar la función de barrera de la piel. Esto compromete la capacidad que ésta tiene para mantener la hidratación y defenderse de las agresiones externas, haciéndola vulnerable a los daños y al envejecimiento prematuro.

“Estas fechas de fin de año son la época más álgida para mí, ya que se me juntan las labores de madre con niños de vacaciones, dueña de casa y la revisión de balances de contabilidad de la empresa donde trabajo. Me brotan muchos granos y la piel se me enrojece; eso, sumado al calor, es una mezcla horrible que hace que mi cara se vea más hinchada y mi autoestima quede por el suelo, solo superada por mi cansancio”, cuenta Fabiola, de 38 años.

La Dra. Valle señala que desde los tratamientos dermatológicos existen soluciones rápidas para casos como el de Fabiola, cuyo brote es activado por el estrés.

“En estos casos, después de evaluar a los pacientes, se les puede indicar un tratamiento corto de antibióticos específicos, lo que podría apoyarse con una sesión de láser Harmony para acelerar el proceso desinflamatorio de la cara”, añade la dermatóloga.

Cómo revitalizar la piel

Para iniciar el nuevo año con una piel más radiante y descansada, hay algunos tratamientos express que le dan a tu piel un respiro y conseguir resultados.

“Si no tenemos ninguna patología previa en la piel, en pacientes mayores a 35 años, primero hacer una limpieza facial profunda. Luego podemos usar un láser Erbio 2940, que es un láser ablativo con gran afinidad por el agua, lo que permite una rápida vaporización y ablación precisa del tejido, para estimular la síntesis de colágeno y mejorar la textura de la piel”, afirma Débora Bonito, dermatóloga experta en dermoestética y láser de clínica Maat.

También hay un tratamiento un poco más suave, que se denomina ‘velo de novia’, porque entrega mucha luminosidad y “es un verdadero efecto glow, y la recuperación del paciente es muy rápida, de alrededor de 3 a 5 días. Al mismo tiempo, podemos utilizar en esa misma sesión una mesoterapia asistida por láser con antioxidantes, ácido hialurónico o despigmentantes”.

“Otro tratamiento que recomiendo para mejorar la calidad de la piel es la aplicación de skinbooster, que es ácido hialurónico que no brinda volumen y permite una hidratación profunda de la piel. Esto otorga un brillo natural sin cambiar la estructura y naturalidad del rostro. Esto también se puede combinar con toxina botulínica para quienes necesiten relajar la musculatura”, detalla la especialista.

Para personas desde los 17 años también hay alternativas. “Para personas menores de 35 años también hay tratamientos para mejorar la luminosidad y calidad de la piel para que se vea, menos manchada y más uniforme, con mesoterapia con microneedling, aplicando activos antioxidantes, hidratantes o despigmentantes, según la necesidad de cada paciente. Este último, es un tratamiento seguro que se puede aplicar en todo tipo de pieles, independientemente de la edad, estado o pigmentación, y las sesiones son bien toleradas”. afirma la Dra. Bonito.

¿Qué hacemos con el skincare en vacaciones?

Si bien la idea en vacaciones es desconectarnos de las mismas rutinas, incluyendo el autocuidado de la piel, la recomendación de los expertos para mantener lo ganado durante el año es acortar los pasos, pero no suspender totalmente el skincare de mañana y noche.

“Recomiendo un skincare simplificado de 3+2: por la mañana, 3 pasos; y por la noche, 2. Sugiero al empezar el día mantener el sérum de vitamina C y una crema liviana si estaremos en un ambiente más húmedo, en el que cambian las necesidades de la piel y no necesitaremos un efecto untuoso”, detalla Elizabeth Valle.

“Después, siempre filtro solar: en la mañana, al mediodía, después del almuerzo y cada vez que estemos al aire libre. Esta es la medida más importante, no solo porque es lo que mejor nos protege de la radiación solar, sino también porque es nuestra mejor opción contra el envejecimiento cutáneo. Por la noche, es preferible suspender los sérum de retinol, que se enfocan en la renovación celular profunda y producción de colágeno, y son productos fotosensibles”, agrega.

“También sugiero suspender el ácido glicólico, que trabaja principalmente en la exfoliación de la capa superficial de la piel, hasta el regreso de las vacaciones. Lo que recomiendo es reemplazarlos por un sérum de ácido hialurónico, que te permitirá humectar la piel y recuperarla de las actividades del día. A esta rutina de skincare nocturna le podrías sumar una crema humectante”, finaliza la dermatóloga.