Menopausia en verano: consejos para sobrellevar los bochornos durante la temporada de calor

Sufrir bochornos durante la temporada de calor puede ser muy complejo y difícil para las mujeres que atraviesan por la menopausia. Pero, ¿qué son los bochornos? Los bochornos son una sensación repentina de calor que, por lo general, se alojan en la parte superior del cuerpo como lo es la cara, el pecho y el cuello de las mujeres.

Este síntoma, que ocurre cuando el cuerpo intenta disipar el calor, se presenta principalmente por la noche y puede ir acompañado de palpitaciones. Los factores desencadenantes incluyen el estrés, el alcohol y los cambios de temperatura. Aunque su origen no está completamente claro, la disminución de estrógenos juega un papel importante.

Aunque no se conocen completamente sus causas, se sabe que la disminución de los estrógenos está involucrada, aunque no es la única causa, ya que no se observan diferencias claras en los niveles hormonales entre mujeres con y sin sofocos.

La menopausia, aunque una fase natural en la vida de las mujeres, sigue siendo un tema a menudo poco visibilizado. Sin embargo, en países como Estados Unidos y el Reino Unido, están surgiendo iniciativas para apoyar a las mujeres durante este proceso. Muchas empresas ya implementan medidas como horarios flexibles, espacios de descanso con temperatura controlada y la oferta de tratamientos adecuados. Un ejemplo reciente es la promesa del alcalde de Nueva York, Eric Adams, de crear lugares de trabajo más amigables con la menopausia, lo que ha sido respaldado por organizaciones como la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia.

Si bien, de por sí enfrentar la etapa de la menopausia, hacerlo durante el verano y con olas de calor es todo un desafío. Pasar por días de mucho calor, con temperaturas altísimas es un factor importante para sobrellevar la perimenopausia, la etapa de transición hacia la menopausia, puede ser un reto adicional para muchas mujeres. Esta fase, que puede durar hasta siete años, es única para cada mujer y sus síntomas varían considerablemente. Mientras algunas transitan sin mayores inconvenientes, otras experimentan una serie de molestias como sofocos, trastornos del sueño, fatiga, palpitaciones, cambios de humor, niebla mental y dolores de cabeza, los cuales pueden intensificarse con el calor.

¿Cómo reconocer los sofocos o bochornos de la menopausia?

Los sofocos o bochornos son uno de los síntomas más característicos de la menopausia. Se inician con una repentina sensación de calor en la parte superior del pecho y la cara, que generalmente va acompañada de sudoración y palpitaciones. A medida que avanza, el calor se extiende por todo el cuerpo, durando entre dos y cuatro minutos. Este fenómeno, aunque temporal, puede ser bastante incómodo y es una de las principales molestias que experimentan muchas mujeres durante esta etapa.

Durante las olas de calor, tomar ciertas precauciones puede aliviar los síntomas. Aquí te dejamos algunos consejos:

Hablar sobre la experiencia : Compartir lo que estás viviendo con otras mujeres puede ser muy útil. A veces, solo el hecho de saber que no estás sola en este proceso puede ofrecerte alivio y nuevas estrategias de autocuidado.

: Compartir lo que estás viviendo con otras mujeres puede ser muy útil. A veces, solo el hecho de saber que no estás sola en este proceso puede ofrecerte alivio y nuevas estrategias de autocuidado. Vístete con ropa adecuada : Elige tejidos naturales y transpirables, como el algodón o el lino. Si usas uniforme, trata de hablar con tu empleador para ajustar tu vestimenta a las necesidades del clima.

: Elige tejidos naturales y transpirables, como el algodón o el lino. Si usas uniforme, trata de hablar con tu empleador para ajustar tu vestimenta a las necesidades del clima. Mantente hidratada : La hidratación es clave tanto para los sofocos como para prevenir complicaciones durante el calor. Ten siempre una botella de agua cerca y establece recordatorios para beber regularmente.

: La hidratación es clave tanto para los sofocos como para prevenir complicaciones durante el calor. Ten siempre una botella de agua cerca y establece recordatorios para beber regularmente. Tómate descansos : Durante la jornada laboral, utiliza los espacios de descanso disponibles para desconectar cada dos horas. El estrés agrava los síntomas de la menopausia, por lo que es fundamental darte un respiro para recargar energías.

: Durante la jornada laboral, utiliza los espacios de descanso disponibles para desconectar cada dos horas. El estrés agrava los síntomas de la menopausia, por lo que es fundamental darte un respiro para recargar energías. Escucha a tu cuerpo : No te exijas demasiado. La fatiga y la niebla mental son comunes durante esta etapa. Sé compasiva contigo misma y permite que tu cuerpo se ajuste a los cambios.

: No te exijas demasiado. La fatiga y la niebla mental son comunes durante esta etapa. Sé compasiva contigo misma y permite que tu cuerpo se ajuste a los cambios. Controla la temperatura : Si trabajas en un ambiente caluroso, intenta regular la temperatura en tu espacio de trabajo. Usa abanicos, ventiladores o sprays faciales para mantenerte fresca y cómoda.

: Si trabajas en un ambiente caluroso, intenta regular la temperatura en tu espacio de trabajo. Usa abanicos, ventiladores o sprays faciales para mantenerte fresca y cómoda. Aliméntate de manera ligera y saludable : Opta por comidas frescas y fáciles de digerir. Los alimentos ricos en proteínas y grasas saludables son ideales, mientras que los procesados deben evitarse. También, comer de forma ligera evitará que tu cuerpo se sobrecaliente.

: Opta por comidas frescas y fáciles de digerir. Los alimentos ricos en proteínas y grasas saludables son ideales, mientras que los procesados deben evitarse. También, comer de forma ligera evitará que tu cuerpo se sobrecaliente. Muévete cuando puedas : Realizar actividad física, como caminar, es muy beneficioso. Aprovecha las horas más frescas del día para hacerlo y toma pequeñas pausas durante el trabajo para moverte un poco.

: Realizar actividad física, como caminar, es muy beneficioso. Aprovecha las horas más frescas del día para hacerlo y toma pequeñas pausas durante el trabajo para moverte un poco. Solicita ajustes en tu horario de trabajo: Si los síntomas son muy intensos, considera pedir un horario más flexible que te permita manejar mejor tu jornada. Además, tener la posibilidad de ducharte más a menudo o estar en espacios frescos puede marcar una gran diferencia.

Como se puede ver, sobrellevar los efectos de la menopausia puede ser muy difícil, pero con aplicando estos consejos las mujeres pueden encontrar diversas maneras de mitigar los síntomas y mantener su bienestar físico y mental en temporadas de calor extremo.