Nicolás López tiene fecha para su formalización y su defensa acusa “parafernalia mediática”

El cineasta Nicolás López ya tiene fecha para su formalización por delitos de violación y abuso a mayores de 14 años en cinco casos, tras las denuncias realizadas el año pasado por varias actrices que fueron parte de sus proyectos.

El 8°Juzgado de Garantía de Santiago comunicó que la audiencia de formalización de la investigación por violación y abuso sexual contra el director, donde también se revisará una discusión de incompetencia, quedó programada para el martes 16 de abril a las 10:00 horas.

El caso de Nicolás Lópéz fue destapado en un reportaje publicado en la revista Sábado de El Mercurio en junio de 2018, donde varias denunciantes acusaron delitos de connotación sexual cometidos por el realizador.

El proceso investigativo del Ministerio Público contra el director de “Promedio Rojo” incluyó 30 interrogatorios a implicados, revisión de chats y correos electrónicos realizados por la Brigada de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme).

Sin embargo, el director ha sido enfático en señalar que "yo no he violado a nadie”. "No soy un acosador, no soy un abusador (...) pude haber sido un descriteriado, un barza, un jote, un imbécil, pero eso no lo soy", ha dicho en sus redes sociales. "Me quieren formalizar sin haber revisado mis pruebas", lamentó.

Durante esta jornada, la abogada de López, Paula Vial, reiteró que su defendido es “inocente” y cuestionó a la Fiscalía. “Ha sido una investigación particularmente comunicacional y mediática. Y justamente en ese carácter se han afectado gravemente derechos de mi representado. He visto mucha parafernalia mediática", dijo.