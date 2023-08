Anita Lizana: la leyenda del tenis chileno que marcó la historia mundial

Gracias a sus grandes contribuciones al deporte, Anita Lizana quedó en la historia como la mejor tenista chilena. Esto tras titularse a los 13 años como la campeona nacional en categoría adulta, conseguir el título US National Championships, ser la primera persona latinoamericana en ganar un título Grand Slam y ser considerada por Daily Telegraph como la mejor en el mundo en el año 1937.

Por esto y más, en un nuevo Mujeres Inolvidables, el especial semanal en donde destacamos las importantes hazañas de mujeres chilenas de la historia y el presente, visibilizamos el impacto de la carrera de la tenista, Anita Lizana.

Anita Lizana de Ellis nació el 19 de noviembre de 1915 en Quinta Normal, Santiago de Chile. Desde los 6 años comenzó a practicar tenis, siendo entrenada por Roberto y su tío Aurelio Lizana, un reconocido tenista y profesor. Sus conocidos la describen como una chica alegre, rebelde, independiente y revoltosa.

Antes de cumplir los 14 años se tituló por primera vez como campeona nacional en categoría adulta. En ese entonces, Anita tenía que jugar con hombres, porque no había ninguna mujer que le pudiera ganar. Ella entrenaba todos los días después del colegio y su juego se caracterizaba por posicionarse hasta el fondo de la cancha.

Con 19 años (1935) viajó por primera vez a Europa, financiada por un colectivo popular. En ese país tuvo la experiencia de jugar en una cancha de césped, algo que no había experimentado antes. En ese momento, ya era considerada como una de las mejores tenistas del mundo.

Un año después, quedó cuarta finalista en el campeonato de Wimbledon. Lo que ella no se esperaba era que, al regresar a Valparaíso, los porteños la recibieran como una campeona. En Santiago también siguió el festejo, incluso el expresidente Alessandri Palma le dio la bienvenida.

“Nunca me imaginé que el público porteño me distinguiría en la forma que lo ha hecho, y que estimo no me corresponde. Una emoción inmensa recibí desde que el barco entró a Valparaíso, y ésta se acrecentó a medida que me acercaba a tierra y veía que millares de ojos trataban de ubicarme en la cubierta del barco para darme la bienvenida”, comentó Lizana a La Nación.

En 1937 consiguió el título US National Championships. Tiempo después se coronó como la primera persona latinoamericana en ganar un título Grand Slam. Junto con eso, también fue la pionera en América Latina en ser la número uno en el tenis femenino.

Tras su victoria, el Daily Telegraph la catalogó como la mejor del mundo en 1937. También, en 1947 le permitieron jugar en Centre Court, la cancha más importante del tenis mundial, y durante 72 años fue la única chilena en pisar ese suelo, hasta la llegada de Alexa Guarachi. Esa fue la última vez que la vieron en un torneo importante.

Anita murió de cáncer el 21 de agosto de 1994 en su segundo país, Inglaterra. Y desde su centenario, en el año 2015, el Court Central del Estadio Nacional lleva su nombre. Hasta la actualidad, sigue siendo la única chilena en ganar uno de los cuatro grandes singles.