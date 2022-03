Gobierno se compromete a trabajar por la defensa de los derechos de las diversidades sexuales

Durante la jornada de este miércoles, los representantes de Fundación Iguales, Karen Atala, Sebastián Gray e Isabel Amor, asistieron a la casa presidencial para reunirse con la ministra Camila Vallejo, con el objetivo de conversar las tareas pendientes en cuanto a dos temas legales que la Fundación Iguales y otras organizaciones han estado trabajando. Por un lado, se hizo hincapié a la reforma de la Ley Antidiscriminación conocida como Ley Zamudio, la cual está en tramitación.

La Fundación manifestó la urgencia de avanzar en la promulgación de la reforma de la Ley Zamudio, ya que esta ha tenido varios inconvenientes en cuanto a su efectividad en resguardar los derechos de la diversidad sexual, e incluso, las personas ya no recurrían a la ley porque no otorgaban la posibilidad de reparo ni protección hacia las víctimas. En esta línea, varias organizaciones y abogados como Alejandra Poillot y José Ignacio Nuñez, han reconocido las falencias de la ley e incluso han demandado su presencia de manera constitucional. Es por esto que el año pasado comenzó un proceso de reforma, sin embargo, hoy no ha habido avance en su promulgación.

Por otra parte, en la reunión también se discutió sobre las labores pendientes en torno al Fallo Atala, la sentencia decretada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano internacional dedicado a la defensa por los Derechos Humanos y que hace 10 años dictaminó que el Estado de Chile tiene el deber de capacitar a funcionarios públicos en materia de perspectiva de diversidad sexual, lo que también incumbe implementar políticas públicas para el respeto e inclusión de la comunidad LGBTIQA+.

Al respecto de la cita, Vallejo señaló que este es solo un principio en cuanto al trabajo por la protección de los derechos humanos. “Este es el primer encuentro de un camino más largo. Esperamos trabajar en conjunto con la Fundación Iguales y otras organizaciones para mejorar y avanzar en propuestas que promuevan la inclusión, el respeto y la no discriminación” señaló la ministra.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación Iguales, Isabel Amor, sostuvo que “esperamos que sea la primera de muchas reuniones de colaboración para promover el avance de una agenda exigente y urgente en materia de DDHH y diversidad sexual. Deseamos que el vínculo con la sociedad civil sea cercano. Entendemos bien nuestro rol y además de estar a disposición del Gobierno, estaremos atentos a que los compromisos avancen”.