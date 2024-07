La importancia de la salud mental perinatal: el caso del Hospital de Temuco

Hace unos días, nos enteramos por los medios de comunicación , una noticia que conmocionó a nuestro país. Una bebé de apenas cinco días de vida fue sustraída del lugar donde se encontraba hospitalizada junto a sus padres generando una ola de preocupación y angustia.

La responsable de esta situación sería una mujer, de 45 años, la cual según la información publicada en distintos medios contaba con antecedentes de trastornos de salud mental.

Según declaraciones de su hijo, Matías, su madre tenía antecedentes de un cuadro depresivo, y había abandonado la medicación ya que se encontraba de 38 semanas de embarazo. Aparentemente habría sufrido una pédida de su bebe, días previos al secuestro de la pequeña.

Lejos de realizar un diagnóstico, y sóllo basados en los distintos datos de las noticias, este caso abre muchas preguntas ¿podría tratarse de una psicosis puerperal?, ¿hay dispositivos en los distintos hospitales y centros de salud con personal idóneo en salud mental perinatal para el abordaje y tratamiento de distintos trastornos de salud mental en el embarazo y en el puerperio?

Pero, de qué hablamos cuando decimos Psicosis puerperal.

Si bien es un trastorno poco frecuente ( 1/1000 partos ), se trata de una de las urgencias dentro de la psiquitria perinatal.

Dado que el embarazo y puerperio es un momento de altísima vulnerabilidad en la salud mental femenina, el riesgo de psicosis en las 4 semanas que siguen al parto es 23 veces mas alta que en cualquier otro momento de la vida de la mujer. Aumentado incluso más la probabilidad al padecer otros trastorno de base como trastorno bipolar, trastorno depresivo, entre otros.

Se caracteriza por un inicio brusco, repentino, con insomnio, con gran confusión, alucionaciones ( por ejemplo escuchar voces que le dicen que hacer ), delirios que se centran principalmente en relación madre e hijo por ejemplo; creencia de que el bebé no es suyo, que se lo han cambiado, negación de su existencia. En el caso de Paola, según palabras de su propio hijo refería “cuando la encontramos le costaba entregar a la guagua, no creía que no fuese su bebé, no recordaba haber ido al hospital ni llevarse a la pequeña”.

Como se refería anteriormente, este tipo de diagnóstico, es una urgencia en psiquiatría perinatal, con riesgo de suicidio e infanticidio, por lo cual el tratamiento de elección consiste en la hospitalización y abordaje psicofarmacológico.

Esta opinión no busca realizar un diagnóstico ya que se carecen de elementos necesarios y suficientes para ello. Lo que si queremos es concientizar y visibilizar, sobre la necesidad de la creación de equipos multidiciplinarios (obstetras, ginecólogos , pediatras, neonatólogos, psicólogos/as y psiquiatras perinatales), que aborden la salud de la mujer tanto física como mental de una manera integral.

Derribar temas tabú como la demonización de la medicación psiquiátrica durante el embarazo y puerperio, la cual debe ser una desición conjunta entre los padres y el profesional idóneo en el tema.

Incentivar la creación de más espacios de contención, en donde las pacientes no se sientan juzgadas y puedan animarse a consultar, en temas como por ejemplo el duelo perinatal.

Por último la necesidad de acompañamiento, y atención a las necesidades de salud mental de la familia, la cual fue víctima de esta situación, empatizando con el miedo y el sufrimiento vividos durante esas horas sin su bebé.