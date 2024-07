Encuentran a recién nacida sustraída desde Hospital de Temuco: mujer de 45 años fue detenida

Los accesos del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco fueron completamente cerrados debido a un operativo de emergencia, tras la denuncia de una madre que aseguró que su bebé había sido robado.

Según información preliminar, alrededor de las 10:30 de la mañana de este lunes, el personal del centro asistencial de la Región de La Araucanía notó la desaparición de una lactante de solo 5 días, iniciando una intensa búsqueda. Hasta ese momento, se manejaba información sobre una persona que, vestida con uniforme clínico, habría ingresado al área de puerperio y sustraído a la menor.

El director del Hospital de Temuco, Heber Rickenberg, informó que al notar la ausencia de la bebé se activaron las alarmas, se cerraron los accesos y se notificó a la policía. En ese minuto, confirmó que se trataba de una lactante de cinco días de sexo femenino.

“La madre estaba en una sala compartida con otra familia. Esta persona, vestida con uniforme del establecimiento, ingresó, conversó con los padres y, en un descuido, sustrajo al bebé”, detalló Rickenberg.

A eso de las 15:00 horas, Carabineros informó que, “gracias a un completo despliegue de las diferentes unidades especializadas y territoriales, se logró encontrar en Temuco a un recién nacido, sustraído desde un centro asistencial”. La institución policial detalló que la lactante se encontró en buenas condiciones de salud y se identificó a una persona detenida por el delito de secuestro.

Mujer detenida

Las autoridades revelaron algunos detalles sobre la detención de una mujer de 45 años, acusada de haber sustraído a la recién nacida desde el hospital regional de Temuco. La captura se produjo en el domicilio particular de la sospechosa, ubicado en la vecina comuna de Padre Las Casas.

El fiscal regional Roberto Garrido explicó que la mujer fue localizada gracias a un exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad del hospital y su entorno. “Fue fundamental revisar las imágenes de seguridad del hospital y de la zona aledaña, así como el trayecto que la acusada tomó en locomoción colectiva hasta su hogar”, detalló Garrido.

Por su parte, el general Manuel Cifuentes, jefe de la zona de Carabineros Araucanía, informó que se pudo reconstruir la ruta seguida por la acusada desde el momento en que abandonó el hospital. “Recibimos información valiosa de diversas fuentes que nos permitió rastrear su ubicación en Padre Las Casas”, indicó Cifuentes.

Garrido agregó que la mujer no cuenta con antecedentes penales y no tiene vínculos conocidos con los padres de la menor. Las motivaciones detrás de este acto aún no están claras, y la acusada será formalizada mañana por el delito de “sustracción de menor”.

El general Cifuentes añadió que se estableció el medio por el cual la acusada llegó al hospital y el medio por el cual lo abandonó. Este análisis facilitó la identificación de rutas alternativas que permitieron una búsqueda más eficiente. “Gracias a este trabajo, logramos restablecer la tranquilidad de la familia afectada en un tiempo razonable”, afirmó.

Una vez localizada, la menor fue trasladada nuevamente al hospital para recibir la atención médica necesaria y reunirse con su familia. Cifuentes subrayó que el objetivo principal de Carabineros desde el inicio del caso fue asegurar el bienestar de la niña y su retorno seguro a su hogar.

Contraloría pide informe

La lactante fue encontrada sana y salva y la Contraloría General de la República solicitará al hospital regional de Temuco un informe sobre el robo, exigiendo una respuesta en tres días. El Ministerio de Salud también exigirá al hospital que refuerce sus medidas de seguridad, como mayor vigilancia y control de credenciales del personal, para evitar incidentes similares.

La ministra Ximena Aguilera destacó la necesidad de controlar el acceso y salida de personas, especialmente en áreas de recién nacidos. En respuesta, el director del hospital, Heber Rickenberg, aseguró que el establecimiento es seguro y anunció un sumario administrativo para revisar y mejorar los protocolos de seguridad.