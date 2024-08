El Servel y los Papito Corazón

Desde el año 2023, rige la “Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos” o “Ley Papito Corazón”; una herramienta facilitadora para el pago de las pensiones de tantos niños y niñas, es la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, en el que se consignan deudores de pensiones, ya sea en 3 o más meses seguidos o en 5 meses discontinuos.

Hace poco vimos por primera vez como el SERVEL rechazó a candidatos/as por estar dentro de este registro de deudores, el sentido común indicaría que los Partidos Políticos debieran asegurarse de la moralidad de los candidatos.

En la Región Metropolitana se rechazaron casi 50 candidaturas por esta causa, en esto empatados derechas e izquierdas, otorguemos el beneficio de la duda a los partidos en este punto, ya que dicho registro no es público y los partidos solo podían contar con la palabra de sus candidatos respecto si debían o no alimentos.

Afortunadamente las apelaciones si son públicas, en la Región Metropolitana se presentaron apelaciones a varios de estos rechazos, elaborados por abogados y adscritas por presidentes nacionales de las colectividades. Es desesperanzador que algunos partidos no releven el bienestar de nuestros niños y niñas, me niego a pensar que todo vale para lograr un escaño.

En la RM lideran las apelaciones por esta causal el Partido Radical, con 7 apelaciones, seguidos por el FRVS con 3, el PDG con 1, la UDI con 1, Renovación Nacional con 2, el Partido Republicano con 1 y Acción Humanista con 1.

Todas las apelaciones en la RM señalan que se encontraban al día en el pago de la deuda al momento de registrar sus candidaturas, gracias a que pudieron regularizar sus deudas en el mes de julio de 2024, justo en el mes de la inscripción de candidaturas.

En una de las apelaciones del PR, la del Sr. Patricio Rojas Orrego aparece saldando su deuda el 29 de julio de 2024, el mismo día que vencía el plazo para inscribir las candidaturas.

En la apelación Sr. David Escanilla Quevedo de la UDI, se evidencia que pudo pagar más de 1 millón y medio adeudado, también el 29 de julio.

Por otro lado, una de las presentaciones de RN, la de Luis Castillo Fernández es particularmente llamativa, ya que señala que la deuda de alimentos se le podría descontar de su sueldo de concejal si es que saliera electo.

Indigna el actuar político de algunos, ya que una cosa es no poder verificar si sus candidatos tienen o no deuda de alimentos dado que el registro no es público, pero otra muy diferente es darle apoyo y representación a Papitos Corazón para que sus candidaturas sean repuestas por saldar sus deudas el mismo mes de la inscripción de la candidatura, ¿no pudieron hacerlo antes?

Protejamos los derechos de la niñez siempre y cuidemos la política tan cuestionada en estos días.