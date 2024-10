Ozempic y Wegovy: Los nuevos fármacos de la tiranía delgada

Ahora bien, lejos de toda ironía, el precio de no cumplir con estos estándares es alto. Las personas que no alcanzan el ideal de delgadez experimentan ansiedad, estrés, trastornos alimentarios y, en casos extremos, la muerte. Esta cultura, que promueve la delgadez como sinónimo de felicidad, tiene efectos devastadores en la salud psicológica y física de millones de personas. Ante esta realidad, es crucial recordar que el valor personal no depende del peso corporal. El peso no debe ser un criterio de moralidad ni de valía, y es fundamental abrazar una perspectiva en la que todos los cuerpos sean respetados y aceptados, independiente de su tamaño. Los cambios físicos pueden ser necesarios en algunos casos, pero deben hacerse de manera consciente y saludable, sin dejarse influenciar por los prejuicios y presiones culturales que promueven la delgadez como el único camino hacia la felicidad.

Es importante cuestionar los sesgos internalizados del peso y promover la diversidad corporal. Es fundamental resistir contra la tiranía de la delgadez para abogar por una cultura en la que todas las personas sean valoradas por quienes son, y no por cómo lucen. Mientras no se desafíen los estereotipos corporales, la inseguridad sobre el propio cuerpo y de los otros continuará y los medicamentos seguirán siendo utilizados, por la tiranía de la delgadez, para perpetuar discursos de odio y autodestrucción individual masiva.