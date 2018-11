La “polka psicodélica” de Primus se presenta en vivo en Chile

“The Desaturating Seven” es el noveno álbum de estudio de la agrupación estadounidense y el primero con material original desde “Green Naugahyde” (2011). Este LP contó con la participación del baterista Tim Alexander, uno de los fundadores del trío, quien no compartía grabaciones con sus compañeros desde “Tales from the Punchbowl” en 1995.

La producción fue basada en el libro infantil “The Rainbow Goblins”, escrito por el autor italiano de libros infantiles, Ul de Rico. Les Claypool solía leerle el libro a sus hijos cuando eran más pequeños y estaba fascinado por el arte del libro y el uso de los colores en este.

Claypool siempre sintió que la historia del libro sería un proyecto musical fascinante, y finalmente se acercó a sus compañeros para grabar música original basada en la historia. Este es el segundo álbum de Primus basado en una película o libro, siendo “Primus & the Chocolate Factory” el primero de ellos.

