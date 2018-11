Científicos chilenos logran musicalizar brillo de una estrella y presentarán resultado en un concierto

Una técnica que permite la interpretación musical de la variación del brillo de estrellas, es lo que crearon el bioquímico y músico Cristian Droppelmann y el astrónomo Ronald Mennickent, informó la Universidad de Concepción.

El método se aplicó a la estrella RV Tauri, y es un ejemplo de un proyecto interdisciplinario de arte y ciencia. “Se trata de una técnica que permite mucha libertad a los compositores de incorporar sus propias ideas, basándose en la línea melódica generada por los datos cuantitativos obtenidos de las estrellas”, explica Droppelmann.

Mennickent, por su parte, considera que “hay una amplia gama de posibles aplicaciones para este método, incluyendo la difusión de la astronomía en público limitado visualmente. También se puede mirar como una exploración artística usando nuevas tecnologías digitales y su conexión con la ciencia, creación de música de vanguardia, y en general, en la enseñanza y divulgación de la asociación entre música y ciencia”.

El astrónomo es además director de Investigación y Creación Artística de la Universidad de Concepción.

La descripción del método generó un artículo científico titulado “Creando música basada en los datos cuantitativos de estrellas variables” y será publicado por la revista especializada “Journal of the American Association of Variable Star Observers”.

Escuchar estrellas

La pieza musical será presentada al público el 8 de diciembre a las 20:00 horas a los pies del Fuerte de Purén, y será interpretada por la Orquesta Estudiantil de Purén dirigida por Alejandra Rivas.

Luego de la presentación de la orquesta, Mennickent otorgará la explicación física y astronómica de este fenómeno.

Posteriormente, un grupo de monitores del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción guiará al público asistente a una observación astronómica con telescopios. El evento es gratuito.