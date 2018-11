OMD: banda pionera del new wave debuta en Chile

Orchestral Manoeuvres in the Dark, más conocida como OMD y uno de los puntales de la escena new wave, montará una verdadera fiesta este verano, llena de nostalgia y sorpresas con canciones como Dreaming, If you leave y Enola Gay.

La agrupación se formó en Reino Unido en 1978 y lanzó su álbum debut homónimo en 1980. A lo largo de 16 años, el proyecto materializó 10 álbumes de estudio. En un momento en el que el rock se llevaba todos los titulares y los grandes contratos, la banda británica comenzó a facturar hits, como Architecture & Morality o Dazzle Ships, que se mantienen como referencias para los fans de la música electrónica.

Después de la separación temporal en 1996, Andy McCluskey y Paul Humphreys volvieron a hacer equipo en el 2006 y cuatro años después dieron a conocer el álbum "History of Modern", seguido de "English electric", en 2013.

Su reciente trabajo musical del año 2017 llamado “The Punishment of Luxury” los trae por primera vez a Chile para hacer un recorrido por las nuevas propuestas musicales, pero especialmente por los clásicos ochenteros que marcaron a toda una generación.

Venta de entradas

Entradas ya están disponibles en Ticketplus.cl, Supermercados Líder, Express de Líder, Acuenta y Ekono. Venta sin cargo por servicio en The Knife, Eurocentro, local 025, Santiago.

Precio: General: $ 42 mil *más cargo por servicio.