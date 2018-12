Obra “Medea Desplazada” en Teatro Sidarte

Obra “Medea Desplazada”

En Sala 2 del Teatro Sidarte, Ernesto Pinto Lagarrigue 131, Bellavista.

Hasta el 15 de diciembre, jueves, viernes y sábados a las 20.00 hrs.

Precios: $6.000 general. $34.000 estudiantes y tercera edad.$3.000 jueves populares .

Con un gran elenco ciudadano entre chilenos y migrantes, el destacado director Martín Balmaceda, estrena “Medea Desplazada”, obra basada en Medea de Jean Anouilh una reinterpretación de la obra de Eurípides. El montaje indaga en la convivencia con las comunidades migrantes, la violencia doméstica, el trato a la mujer, el racismo y la dislocación entre las comunidades tradicionales y las culturas urbanas. La obra tendrá temporada en Teatro Sidarte hasta el 15 de diciembre.

El director chileno Martín Balmaceda, residente en Nueva York hace 20 años y actualmente docente de la Universidad de las Américas Puebla, México, señaló que: “La obra explora la lucha por los derechos del cuerpo, y el reconocimiento de este como dominio y saber. Se confronta el límite del amor, la identidad, los valores morales y espirituales, más aún los delimites de lo concreto y lo abstracto. La huida de la existencia cotidiana a través de la muerte”.

Asimismo, destacó: “El proyecto Medea Desplazada nace de la invitación que me realizó Jacqueline Roumeau, Presidenta Ejecutiva y Fundadora de CoArtRe. El desafío fue trabajar con un cuerpo de personas de distintas disciplinas y nacionalidades sin un training actoral, pero con un interés común de expresarse a través del teatro. Finalmente, como director me pude identificar con este proceso, ya que migré de Chile a EEUU hace 20 años, y en los últimos dos años mi trabajo se ha extendido a México. Mi experiencia migrante y mi identidad híbrida me ayudó en la realización de esta creación”.

Reseña de la obra:

Medea se enamora apasionadamente de Jasón. Ella traiciona a su familia y patria para que Jasón obtenga lo que desea. Los dos huyen de su tierra y viven juntos por diez años. Allí Jasón conoce a Creusa la hija de Creón, un hombre de poder, con quien se casa y deja a Medea. Desesperada, Medea no acepta el abandono y para vengarse está dispuesta a todo, incluso a sufrir y destruir todo lo que tiene.

Dirección: Martin Balmaceda

Dramaturgia: Basada en la obra Medea de Jean Anouilh, una reinterpretación de la obra de Eurípides.

Diseño Escenográfico y vestuario: Jorge Chino González

Diseño Iluminación: Freddy Muñoz

Música: Alejandro Miranda

Producción: Coartre

Asistente de dirección: Herman Hayne

Regidor de escena: Johana Luzardo

Apoyo coreográfico: Ricardo Herrera

Elenco: Alejandro Barros, Ricardo Díaz, Anya Grycuk, Gloria Gutiérrez, Johana Luzardo, Carolina Mancilla, Claudia Oyharcabal, Davidson Pierre, Alexandra Ron Vera, Emilio Soza.