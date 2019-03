Lanzamiento de libro "Hija del exilio" de Silvia Mellado

En Instituto Igualdad, avenida Vicuña Mackenna 207, Metro Baquedano.

Viernes 22 de marzo, 19:00 horas.

Actividad gratuita.

Más información aquí.

La escritora Silvia Mellado presenta "Hija del exilio", un libro autobiográfico que narra la historia de su familia, desde la vida en la Unidad Popular, la persecución política de la dictadura, el exilio en Holanda y el regreso a Chile.

"El libro cuenta las experiencias que viví durante el exilio de mis padres en el Reino de Holanda, país en el que nací. Crecí en una mezcla de la cultura holandesa abierta y acogedora, y la de los refugiados chilenos que trataban de retornar a su país y no perder su identidad. Una infancia normal de una niña normal en un país europeo, que tenía amigas jugaba en la plaza e iba a la escuela junto a una mezcla de niños de diversas nacionalidades y culturas", comenta Mellado.

"Con ocho años y en plena dictadura llego a Chile, para Navidad de 1984, y me encontré con un país que distaba mucho de lo que mis padres describían y al que se suponía yo pertenecía y que me rechazaba por considerarme foránea, de hecho fui apátrida hasta los 15 años. Bullying en la escuela, parientes que nos miraban como monos de zoológico haciendo alguna gracia. Criada entre exiliados no tenía filtro para expresar mi opinión respecto a la situación política del país donde fuera y con quien fuera. Conocí la violencia escolar, la violencia política y pasé años contando como una condena los días que llevaba viviendo en Chile con la única esperanza de volver al país que me vio nacer", recuerda.

"Traté de olvidar y encajar, de buscar mi identidad y sentido de pertenencia. Olvidé el idioma, borré recuerdos y traté de parecer lo más chilena posible escondiendo mi lugar de nacimiento y atesorando mi lejana infancia sólo para mí", cuenta. "Ahora después de 35 años puedo contar la historia de como me he reconciliado con mi infancia después de un largo camino, con base en la familia chilena y aclanada que he formado tan distinta al la vida familiar de Holanda".

Carmen Muñoz, presidenta de la ONG Hijas e Hijos del Exilio Chile, quien será una de las presentadoras del libro, agradece a Silvia por atreverse a escribir este libro, "por hacer el ejercicio de hacer memoria sobre hechos tan dolorosos y atroces de nuestra historia reciente, que vivieron miles de familias que se vieron obligadas a abandonar Chile por causa de la represión política de la dictadura cívico militar de Pinochet".

"También agradecemos profundamente el esfuerzo, ya que ayuda a visibilidad una parte de la historia de Chile que no ha sido reconocida como una violación a los derechos humanos, como lo fue el impedimento de vivir en el propio país. Muchos salieron siendo niños al exilio de los padres o nacieron en los países de acogida, muchísimas familias se quebraron por causa de los diversos traumas que ocasionó el destierro. El exilio no fue dorado como insiste la derecha de nuestro país", señala.

El libro además será presentado por Edith Van Rossum, encargada de negocios Ad interim de la embajada del Reino de los País Bajos; y Boris Vildósola. La moderación del evento estará a cargo de Julio Stuardo.

“Después del golpe de estado en 1973 cientos de miles de chilenos tuvieron que escapar del país", expresó Van Rossum. "A Holanda llegaron más de 2.000 hombres mujeres y niños. Fueron recibidos con mucha hospitalidad por el pueblo holandés. Uno se puede imaginar que sus vidas sufrieron un profundo revés. La señora Silvia Mellado Vega y su familia fueron parte de esta historia, y para nosotros es muy importante estar aquí y escuchar su testimonio”.