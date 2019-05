Abren Inscripciones para el concurso de Canto Lírico “Mujeres en la Música III”

El Capítulo Chileno del National Museum of Women in the Arts (NMWA) junto con al Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado lanzan la tercera versión del concurso “Mujeres en la Música”. La iniciativa busca visibilizar, difundir y proyectar la interpretación musical femenina en el canto a través de la ejecución de obras de repertorio docto. Asimismo, contribuir a equiparar las oportunidades de reconocimiento de las artistas mujeres.

La convocatoria está dirigida a interpretes mujeres de entre 18 y 35 años, chilenas y extranjeras residentes en el país o chilenas residentes en el extranjero. Las inscripciones son gratuitas y vecen el 15 de junio. Más información en bit.ly.

Ganadora

La ganadora tendrá la oportunidad de participar en un recital en el National Museum of Women in the Arts en la ciudad de Washington, en el Teatro del Lago y un premio de $2.000.000. El segundo y tercer lugar también participarán en el concierto de Frutillar y recibirán $1.000.000 y $500.000, respectivamente.

Drina Rendic, presidenta del Capítulo Chileno del NMWA, indica “el concurso es una gran vitrina de difusión para el arte femenino que ha sido postergado históricamente por nuestra sociedad. Basta ver el listado de los Premios Nacionales de Arte, menos del 10% de los reconocimientos han sido entregados a mujeres”.

Perfil de las participantes

Violane Soublette, directora interpretación superior mención canto de la Universidad Alberto Hurtado, agrega: “Nos gustaría ver a jóvenes cantantes con material vocal interesante, capacidad técnica, musical y escénica. También cultura musical y versatilidad interpretativa, de hecho, hay un premio especial a la mejor intérprete de una canción de compositor/a chileno/a”, cuenta Soublette.

Gracias al concurso “Mujeres en la Música”, intérpretes como Yaritza Veliz y María Luisa Merino han logrado catapultar sus carreras. Yaritza Veliz, es la primera intérprete mujer latina en presentarse en el Royal House of Opera de Londres. María Luisa Merino, por su parte, logró ser solista en la orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

National Museum of Woman in the Arts

Fundado en Washington DC en 1987 con el objetivo de redefinir la participación de las mujeres en la historia de las artes, y celebrar sus logros en las artes visuales, literarias e interpretación. El museo honra a las artistas del pasado, promueve sus logros en el presente y asegura su lugar en el futuro. El Capítulo Chileno es presidido por Drina Rendic.