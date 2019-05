Congreso de Futuro firma acuerdo con comunas de Chile

Los senadores Guido Girardi y Francisco Chahuán, presidente e integrante de la Comisión Desafíos del Futuro, firmaron un Acuerdo de Trabajo con la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), representada por su secretario ejecutivo, Jaime Belmar, para realizar "Congreso Futuro en tu Comuna", a lo largo de todo el país.

En la oportunidad también estuvieron presentes la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, los alcaldes de Vallenar, Cristián Tapia y de Pudahuel, Johnny Carrasco; la administradora municipal de Pedro Aguirre Cerda, Analía Carvajal; y el concejal de Santiago Leonel Herrera, comunas donde se desarrollarán las actividades de Congreso Futuro Comunas 2019.

Democratizar el futuro

El senador Girardi señaló que “estas es una de las tareas más importante que puede desarrollar la Comisión y el Congreso del Futuro del Senado que es construir un acuerdo de trabajo conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) para democratizar la ciencia, y habilitar a nuestra sociedad para vivir en el complejo siglo XXI”.

Agregó que “la era de la tecnología, los datos y las plataformas implica oportunidades inmensas y desafíos mayores. El año pasado hicimos un piloto con seis comunas y en tres meses participaron 15 mil jóvenes en actividades científicas y de filosofía”.

Girardi destacó que “ahora elaboramos un acuerdo de trabajo permanente para tener cátedras de futuro en todas las comunas de Chile. La idea es movilizar a todos nuestros Premios de Ciencia y a los científicos e intelectuales relevantes que tenemos a lo largo del país, y que de manera altruista compartan sus conocimientos con la comunidad y conversen los temas de futuro que nos están impactando cotidianamente en todos los ámbitos”.

Para el senador PPD “esta labor es muy importante hacerla con las instituciones que tienen el rol más relevante en la transformación social, cultural y política como son los municipios. Progresivamente vamos a democratizar la ciencia y el futuro en todas las comunas de Chile para construir y cambiar la historia de este país desde las capacidades propias”.

Advirtió que “si no desarrollamos estas aptitudes naturales, si no invertimos en ciencia y desarrollamos nuestras propias tecnologías, si no formamos nuestros propios técnicos, profesionales, doctores y doctoras no vamos a aprovechar las oportunidades que cada uno de los territorios donde están insertas nuestras comunas tiene”.

“Sobre todo queremos formar seres humanos respetuosos, pacíficos, creativos, innovadores que se puedan adaptar al mundo que viene. La robótica impactara el empleo y eso se enfrenta habilitándonos y reemplazar el modelo de educación que tiene 200 años por uno que estimule la curiosidad, la imaginación, amor por el conocimiento y pasión por entender el futuro", concluyó.

Brecha digital

Por su parte el senador Francisco Chahuán agradeció "a la AChM, a la Academia de Ciencias, a las universidades regionales, a los institutos de investigación por el aporte en este esfuerzo que está haciendo para descentralizar el acceso y generar el despertar temprano por el interés a la ciencia, la tecnología y la innovación”.

Y agregó que “esto también nos permite enfrentar la brecha digital porque estamos convencidos que las diferencias en el futuro se van a dar en los accesos. Chile va a ser uno de los pioneros en tecnología 5G y todavía hay zonas oscuras que no tienen acceso a banda ancha, algunas en las zonas rurales de la propia Región Metropolitana”.

Chahuán afirmó que “queremos impulsar un desarrollo sustentable, sostenible donde cada uno de los chilenos tenga igualdad de condiciones para acceder al mundo del desarrollo. Eso implica un proyecto colectivo de nación con una mirada a mediano y largo plazo y ese es el interés de esta Comisión, porque queremos terminas con las brechas digitales y de acceso al conocimiento”

Alianza trascendental

Jaime Belmar, el secretario ejecutivo de la AChM, en representación del alcalde de Puente Alto, Germán Codina presidente de la Asociación, señaló que “esta alianza es trascendental y prioritaria porque tenemos más de cinco mil colegios y un millón 350 mil alumnos a cargo nuestro y con ellos debemos profundizar el acercamiento a la ciencia, la innovación y la tecnología”.

“Y no sólo con nuestros estudiantes sino que con toda la comunidad y nuestras instituciones que constantemente asumen nuevas responsabilidades y por tanto la tecnología y la innovación debe ser un pilar sustantivo de nuestra labor. Este convenio parte con cuatro municipalidades en Santiago y siete en regiones por lo que esperamos que a mediano plazo Congreso Futuro esté en todas las comunas del país”, concluyó Belmar.

La alcaldesa de Peñalolén Carolina Leitao celebró “esta iniciativa que va a unir a los municipios en un tema trascendental como es el futuro mirado desde el presente, porque los niños y jóvenes serán los líderes del futuro y por ello hay que fortalecer sus aprendizaje a través de la experimentación. Parte de nuestras actividades, que serán en octubre, queremos desarrollarlas en el Parque Quebrada Macul, que lo queremos declarar reserva natural municipal. Estamos muy motivados porque creemos que este es un espacio vital para los municipios para incorporar nuestras comunidades al futuro. Muchas gracias por la invitación a ser parte de este proyecto”.

El alcalde de Vallenar, Cristián Tapia destacó que “seamos siete comunas de regiones las que podremos acceder a estos tema de ciencia, tecnología e innovación y ojalá en corto tiempo esta trilogía sea una realidad en nuestro norte para que el cobre deje de ser vendido sin ser tratado y podamos empezar a manufacturar nuestros productos. Esta es una tremenda iniciativa y una gran oportunidad que agradecemos muy sinceramente”.

El concejal Leonel Herrera, en representación del alcalde Felipe Alessandri, dijo que “como comuna capital tenemos los colegios emblemáticos y es muy importante acercarlos a estas iniciativas y alejarlos de las externalidades negativas. Y también es muy útil para que nosotros los mayores estemos al día con lo que está pasando”.

Analía Carvajal, administradora municipal de PAC, disculpó al alcalde Juan Rosas, y dijo que “nosotros comenzamos este congreso la próxima semana y darles esta oportunidad a nuestros jóvenes -que tienen alta vulnerabilidad- es muy importante que puedan acceder a esta mirada de futuro, porque la plasticidad de ellos es lo que nos va a permitir dar un enfoque distinto para abordar los problemas de nuestra comuna”.