Estado salmonero: el documental que denuncia los efectos de la salmonicultura en Chile y el mundo

Un documental sobre los efectos de la salmonicultura en el sur de Chile será presentado este lunes en Santiago, en el comienzo de una gira por todo Chile. "Estado salmonero", del director Daniel Casado, recorre Chiloé, Magallanes y Japón, para visitar paisajes.

Pero también muestra a pescadores locales, miembros de la asociación industrial Salmón Chile, con científicos y expertos en la materia como Alejandro Buschmann del Instituto I-Mar, Liesbeth van der Meer de la ONG Océana, el activista Héctor Kol, movimientos locales como Defendamos Chiloé y Florencia Ortúzar, abogada medioambiental de AIDA.

"La industria salmonera está extinguiendo a los peces silvestres y destruyendo ecosistemas alrededor del mundo, así que invitamos a la gente a proteger los últimos lugares prístinos de nuestro planeta", comentó Casado.

La obra se podrá ver este lunes en el Teatro San Ginés (Mallinkrodt 76, barrio Bellavista), a las 20:00 horas.



Casado fue testigo de los cambios a partir de su visita al archipiélago de Las Guaitecas, en Chiloé, hace 12 años, y vio cómo las salmoneras fueron "colonizando" el lugar. "Estuve para la crisis del 2007, causada por el virus ISA y también para la crisis del 'Mayo Chilote' en el 2016, sacando fotos", recordó.

"Pude ver como estos lugares y sus comunidades se iban viendo afectados de manera profunda por el desarrollo de esta industria. Empecé entonces a hacerme hartas preguntas: ¿Qué estamos buscando como país? ¿Cómo sociedad? ¿Es posible que exista el desarrollo de una manera sustentable?", dijo el director, quien admitió que por motivos económicos, la industria ha sido apoyada por varias comunidades locales.

"Creo que es válido que mucha gente apoye la salmonicultura, porque lleva el sustento a muchas familias del sur de Chile, pero creo que es importante también pensar que los salmoneros son solo un integrante de estas comunidades, por lo que deben saber convivir en armonía con el resto de los habitantes y co-habitantes humanos que hay en el sur", afirmó.

Para el director, en la época "en que vivimos ya no es aceptable mirar el factor económico como el único válido, tenemos que empezar a mirar más allá, si no, como país y como sociedad no vamos a llegar muy lejos".

Padre e hijo

El documental narra un viaje en el archipiélago de Chiloé, de un padre y su hijo, quienes tienen una larga y profunda tradición de mar: Ramón Navarro, uno de los más connotados surfistas de olas gigantes a nivel mundial y su papá, Alejandro, pescador y conocedor del mar de toda una vida.

El surfista vivió en el sur del país junto a su familia en los años 80 durante "la fiebre del loco" y también pudo observar los cambios. "Ramón Navarro viene de una familia de varias generaciones ligadas al mar, tengo la suerte de conocerlo y creo que como pocas personas, él es una de las voces más autorizadas que hay para hablar del océano. Corre olas de 15 y más metros, entonces su entendimiento y su nivel de conexión con el mar es total", expresó Casado.

"A través de su mirada, vamos mostrando lo que ha pasado en Chiloé con el desarrollo desmedido de la salmonicultura. Sumado a la visión de biólogos, activistas, abogados medioambientales, y expertos en la materia, intentamos mostrar cuál es el panorama actual en los mares australes de Chile", agregó.

Los efectos del problema, según Casado, son múltiples: basura en las playas y fondos marinos, generación de condiciones anaeróbicas en los sitios de emplazamiento, escapes masivos de millones de salmones al mar, pérdida de especies nativas, por nombrar algunos. "Cabe entonces preguntarse, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar para generar más ingresos?", comentó.

"Uno de los objetivos del documental es generar conciencia sobre los impactos que tiene la salmonicultura en Chile y en el mundo, mostrando su ciclo de producción, desde el inicio hasta su comercialización en el extranjero. Visitamos Japón, el segundo comprador a nivel mundial de salmón chileno, para ver en terreno como es vendido. ¿Saben allá qué impacto causan esos salmones en los mares australes? ¿Sabemos siquiera en Chile?", se preguntó el director.

El realizador también apuntó a frenar la expansión de la industria salmonera "a las prístinas aguas" de la región de Magallanes. Además invita a no consumir salmón cultivado y a rechazar la expansión de la industria salmonera a la región de Tierra del Fuego, Magallanes y al canal de Beagle en el sur de Chile y Argentina.

"La idea es que las personas se hagan su propia opinión, y puedan ser consumidores informados, por eso también les pedimos que actúen", remató.

Inscripción para ver el documental aquí.

Fechas:

SANTIAGO

Teatro San Ginés | 27/05/2019 | 8:00 PM

IQUIQUE

Congreso de Ciencias del Mar | 29/05/2019 | 5:30 PM

PUERTO VARAS

Hotel Cabañas del Lago | 29/05/2019 | 8:30 PM

COYHAIQUE

Tienda Patagonia Coyhaique | 30/05/2019 | 8:30 PM

PUNTA ARENAS

Sala Estrella | 01/06/2019 | 11:00 AM

PUNTA DE LOBOS

Fundación Punta de Lobos | 01/06/2019 | 6:00 PM

PUERTO NATALES

Biblioteca Municipal | 03/06/2019 | 7:00 PM

TEMUCO

Tienda Patagonia Temuco | 04/06/2019 | 8:30 PM

CONCEPCIÓN

Tienda Patagonia Concepción | 05/06/2019 | 9:00 PM

CHILOÉ

Centro Cultural Castro | 07/06/2019 | 7:30 PM

COBQUECURA

Salón Municipal | 08/06/2019 | 7:00 PM