Libro “¿Quién te crees que eres?”, la vida de las mujeres en la pluma de Alice Munro

«Aprender a sobrevivir, a pesar de la cobardía y la cautela, de los sustos y la aprensión, no es lo mismo que ser desdichado. Y además es interesante.»

En esta serie de historias entrelazadas, Alice Munro recrea el vínculo entre dos mujeres en el transcurso de casi cuarenta años: la pragmática, desconfiada y a veces un tanto vulgar Flo, y su hijastra, Rose, una chica torpe y tímida pero cuya ambición la empuja a dejar atrás sus raíces y emprender su propio camino.

Cuento a cuento, pincelada a pincelada, la gran maestra del relato nos envuelve dentro de una narración que fluye como una novela y a la que consigue dotar de profunda emoción y trascendencia.

Alice Munro

Creció en Wingham (Ontario) en el seno de una familia de granjeros y estudió en la Universidad de Western Ontario. Es autora de doce volúmenes de relatos, tres antologías y una novela. Sus cuentos han aparecido en revistas como The New Yorker, The Atlantic Monthly y The Paris Review, y han sido traducidos a trece idiomas. A lo largo de su dilatada trayectoria ha recibido numerosos galardones, entre los que se destacan los canadienses Governor General#s Award (en tres ocasiones) y Giller Prize (en dos), los estadounidenses National Book Critics Circle Award, Rea Award y Lannan Literary Award, el inglés W. H. Smith Literary Award, y el italiano Ennio Flaiano, así como el prestigioso Man Booker International Prize, que le fue otorgado en 2009 por «la gran contribución de su obra al panorama literario mundial». En 2013 recibió el Premio Nobel de Literatura por «su maestría en el arte del relato». Lumen ha publicado La vida de las mujeres, Demasiada felicidad, Mi vida querida, la selección de sus mejores cuentos que ella misma compiló bajo el título Todo queda en casa, y ¿Quién te crees que eres?