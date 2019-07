“Antipatriarca”, el libro ilustrado del manifiesto feminista de Ana Tijoux

“Antipatriarca” es un canto de rebeldía, un llamado a la liberación, autonomía y reivindicación de los derechos de las mujeres, que se ha transformado estos últimos años en bandera de lucha del feminismo, y este 2019 llega en formato de libro ilustrado gracias a la publicación de Máske ediciones y al trabajo conjunto de la cantante Ana Tijoux y la ilustradora Java San Martin, esta última, creadora del Estudio Papelería Social y colaboradora de contenidos gráficos para fundaciones de género.

Tijoux a lo largo de su carrera se ha comprometido con la defensa de los derechos de las mujeres y ha denunciado a través de sus letras la discriminación, la violencia de género y el machismo. Este libro forma parte de una exploración de nuevos formatos, en donde se mezclan textos e imágenes que transmiten un llamado a la reivindicación de ser mujer y una crítica a su cosificación. Se insta también a través de esta páginas, tal como señala la canción a “romper la cadena de lo indiferente” sobre la violencia de género y la opresión existente.

Tal como la autora remarca en la contratapa, “esta canción se tejió por muchas mujeres, por sus testimonios e historias. Eso es lo que la hace especial. Es un grito de miles de estrellas, una marea de vida, una ráfaga de humanidad. Por cada compañera, y para que nuestros sentires sigan alzándose en los más altos cielos de la vida, antipatriarca y alegría”.

Letra de la canción:

Yo puedo ser tu hermana tu hija, Tamara Pamela o Valentina

Yo puedo ser tu gran amiga incluso tu compañera de vida

Yo puedo ser tu gran aliada la que aconseja y la que apaña

Yo puedo ser cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas

Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece

yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero

Independiente yo nací, independiente decidí

Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par a ti

Tu no me vas a humillar, tu no me vas a gritar

Tu no me vas someter tu no me vas a golpear

Tu no me vas denigrar, tu no me vas obligar

Tu no me vas a silenciar tu no me vas a callar

No sumisa ni obediente

mujer fuerte insurgente

independiente y valiente

romper las cadenas de lo indiferente

no pasiva ni oprimida

mujer linda que das vida

emancipada en autonomía

antipatriarca y alegría

A liberar...

Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual

Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita

La gente la comunidad, la que despierta la vecindad

La que organiza la economía de su casa de su familia

Mujer líder se pone de pie

Y a romper las cadenas de la piel

Tu no me vas a humillar, tu no me vas a gritar

Tu no me vas someter tu no me vas a golpear

Tu no me vas denigrar, tu no me vas obligar

Tu no me vas a silenciar tu no me vas a callar

No sumisa ni obediente

mujer fuerte insurgente

independiente y valiente

romper las cadenas de lo indiferente

no pasiva ni oprimida

mujer linda que das vida

emancipada en autonomía

antipatriarca y alegría

A liberar...