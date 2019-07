Película chilena “Sumergida”: un retrato de la soledad y la depresión

“Sumergida” (2018), prepara su estreno nacional en la selección oficial de Santiago Festival Internacional de Cine, SANFIC. El evento, anunció a la película del director Andrés Finat entre las ocho cintas que participarán en la Competencia de Cine Chileno.

Protagonizada por Luna Martínez, Rebeca Pereira, Katty Kowaleczko, Julio Milostich y María Olga Matte, “Sumergida” narra los enigmáticos días de una joven nadadora llamada Ángela (23), empleada en una piscina y quien padece de problemas del sueño. Tendrá que lidiar con la repentina desaparición de su madre (40) y la llegada de Rebeca (25), una misteriosa mujer que arrienda una pieza en su hogar. Sin ayuda de la policía y confundida por la paranoia, se verá sumergida en una lucha por mantener la cordura y recuperar su vida.

“Desde que empezamos a construir la historia quisimos hacer un retrato de la soledad y la depresión, lo que podría vivir cualquiera de nosotros. Buscamos mostrar cinematográficamente, cómo puede llegar a ser la cabeza de una persona que pasa por esa confusión y agonía”, explica Andrés Finat, director de este largometraje creado íntegramente por estudiantes de la carrera de Cine de la Universidad del Desarrollo.

Premios

Cabe señalar que “Sumergida” tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Málaga, certamen español donde ganó el WIP en 2018, y también fue exhibida en el Indy Film Fest, festival estadounidense donde obtuvo los premios más importantes: Grand Jury Prize y el Best of World Feature. Asimismo es la única película chilena seleccionada en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de las Alturas (Argentina).

El director de Cine UDD, Marcelo Ferrari, destaca a esta cinta como “una producción extraordinariamente valiosa, muy arriesgada, creada por jóvenes que entran en un tema profundo y humano con capas de lecturas sofisticadas. Este grupo de alumnos incorpora una obra más al universo fílmico nacional, no cualquiera, sino que una gran película”.

En esta decimoquinta edición de SANFIC, que se llevará a cabo entre el 18 y el 25 de agosto, el largometraje comparte cartel con “Perros sin cola” (Carolina Quezada), “El día más largo” (Diego Escobar), Harley Queen (José Luis Sepúlveda y Carolina Adriazola), “Amukan” (Francisco Toro Lassen), “Los reyes” (Bettina Perut e Iván Osnovikoff), “Lemebel” (Joanna Reposi), y “Haydee y el pez volador” (Pachi Bustos).

FICHA ARTÍSTICA

Dirección: Andrés Finat S.

Asistencia de Dirección y Montaje: Lorenzo Galindo

Asistencia de Dirección: Javiera Zurita

Producción Ejecutiva: Joaquínn Salinas

Jefe de Producción: Matías Velasco

Dirección de Fotografía: Benjamín Faz

Cámara: Vicente Rodríguez

Dirección de Arte: Camila Torres

Ambientación: Leo Dawson

Utilería: Andrea Carvajal

Director de Sonido: Rodrigo Suárez

Sonido Directo: Xavier Bernaldo

Elenco: Luna Martínez, Rebeca Pereira, Katty Kowaleczko, Julio Milostich, María Olga Matte.