Wagner Moura y Gael García Bernal serán los invitados estelares de SANFIC 15

En CorpArtes se dio a conocer la programación de la edición aniversario del Santiago Festival Internacional de Cine, organizado por Fundación CorpArtes y producido por Storyboard Media, que tendrá lugar entre el 18 y el 25 de agosto. Entre los anuncios destacaron la exhibición de cerca de 100 producciones durante la realización del festival, incluyendo atractivos estrenos del cine nacional e internacional. Entre ellos hay 10 premieres mundiales, 38 premieres latinoamericanas y 41 chilenas, las que se proyectarán en las sedes de Cine Hoyts Parque Arauco, La Reina, Plaza Egaña, Vivo Imperio, Cineteca Nacional y en el Centro Cultural de Fundación CorpArtes.

“La selección de películas de este año viene recargada y está dedicada al público. Con un trabajo visionario y de vanguardia, SANFIC ocupa uno de los lugares más importantes entre los festivales de Latinoamérica. Muestra de ello son las alianzas que tenemos con los Festivales de Cannes y de Berlín. Y si a esto le sumamos la presencia de dos estrellas de la talla de Wagner Moura y Gael García Bernal y un jurado de excelencia, estamos completos para celebrar nuestro 15 aniversario como corresponde”, comenta Carlos Núñez, Director Artístico de SANFIC.

Wagner Moura y Gael García Bernal

La organización confirmó a los invitados especiales de SANFIC 15: Wagner Moura y Gael García Bernal. Wagner Moura, reconocido actor brasileño, nominado en la categoría Mejor Actor de Serie de Televisión en los Globo de Oro de 2016 por su papel de Pablo Escobar en la serie Narcos, debutó este año como director con su ópera prima Marighella. Estrenado en el Festival Internacional de Cine de Berlín, la producción ambientada en 1969 y centrada en el político y guerrillero Carlos Marighella, será la película inaugural de SANFIC15.

Por su parte, Gael García Bernal comenzó su carrera a muy temprana edad, debutando el año 2000 en la cinta de Alejandeo González Iñárritu, Amores Perros, nominada al Oscar en la Categoría de Mejor Película Extranjera. Desde entonces, el actor mexicano ha trabajado en más de 60 producciones, siendo dirigido por reconocidos directores, como Elia Suleiman, Pablo Larraín, Werner Herzog, Walter Salles, Alfonso Cuarón entre otros. En su calidad de invitado especial de SANFIC 15, García Bernal presentará Chicuarotes, su segunda producción como director, la cual se presentó recientemente en el Festival de Cannes.

Berlinale Spotlight llega a SANFIC 15

Este año SANFIC anuncia una nueva colaboración con un certamen cinematográfico de gran prestigio, el Festival Internacional de Cine de Berlín –a través de su programa Berlinale Spotlight-, que se suma a la alianza con la Semana de la Crítica de Cannes. Esta nueva sección contempla cinco cortometrajes que participaron en la Berlinale Shorts, el ganador del año pasado del Oso de Oro a Mejor Cortometraje, The Men Behind The Wall (Israel), de Ines Moldavsky; After/Life (Estados Unidos), de Puck Lo; Kaputt (Alemania), de Volker Schlecht; Onde o Verão Vai (episódios da juventude) (Portugal), de David Pinheiro Vicente; y Wishing Well (Alemania), de Sylvia Schedelbauer.

Dentro del contexto de esta alianza, SANFIC contará con la visita de la Coordinadora de Programación de la Berlinale Shorts, Sarah Schüssel, quien será uno de los tres jurados de la Competencia Talento Nacional.

SANFIC Educa se extiende a 12 regiones

Por tercer año consecutivo, SANFIC Educa -sección del festival que tiene como principal objetivo fomentar la participación de niños y jóvenes junto a sus familias y entregar herramientas formativas en el lenguaje artístico audiovisual- exhibirá de forma gratuita 10 producciones presentadas y premiadas en importantes festivales internacionales como Berlín, BAFICI, Cannes y Toronto, además de un ciclo de animación compuesto por 14 cortometrajes de producción independiente: Ciclo Carambola.

En Santiago, las exhibiciones de SANFIC Educa serán gratuitas y tendrán lugar en CorpArtes y en colegios y centros culturales de Santiago. Además, y buscando poder llegar a una audiencia más amplia, la sección extenderá durante septiembre a 12 regiones del país: Arica, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, O´Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Región Metropolitana.

Las películas de SANFIC Educa contarán con material y actividades educativas para que niños, niñas y jóvenes, junto a sus padres y profesores, puedan ahondar en las temáticas planteadas en los filmes. Entre otros, las producciones serán acompañadas por talleres y cuadernos educativos, como apoyo a la labor del profesor, incluyendo mediación previa y posterior al visionado de las películas.

Más información en sanfic.com