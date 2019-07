Película “Ema” de Pablo Larraín será parte de de la competencia oficial del Festival de Venecia

Festival de Venecia es uno de los eventos más reconocidos en el mundo cinematográfico y la Selección Oficial por el León de Oro se caracteriza por tener las películas de los directores más reconocidos.

Hoy se revelaron los nombres de las cintas que serán parte de esta competencia oficial y entre ellas se encuentra "Ema" el nuevo trabajo de Pablo Larraín.

Protagonizada por Mariana di Girolamo y Gael García Bernal, "Ema" retrata el mundo de las adopciones, para reflejar cómo los conceptos de familia e infancia han cambiando en Chile. Valparaíso es la ciudad que le da el escenario a la historia y las danzas urbanas, la música electrónica y reggaeton son, también, protagonistas en la cinta.

Este último trabajo de Pablo Larraín estará disponible en cartelera chilena a partir del 26 de septiembre.

Destacados directores en la Selección Oficial

Las películas que competirán con "Ema" en la Selección Oficial por el León de Oro, el máximo galardón, son el "Joker", el villano de Batman ahora interpretado por Joaquin Phoenix y dirigido por Todd Phillips. "Es aún más oscuro de lo que era la película originaria, pero no solo es eso. Es un gran filme sobre las contradicciones de las ciudades contemporáneas", resumió hoy escuetamente el director de la Mostra, Alberto Barbera, en la rueda de prensa de presentación.

Lo último de Roman Polanski, "J'accuse", acerca del caso Dreyfus y que se titula como la novela de Émile Zola que sacó a la luz la falsa acusación de espionaje y traición contra un militar francés a finales del siglo XIX.

"Ad Astra", la esperada odisea espacial protagonizada por Brad Pitt, Liv Tyler y Tommy Lee Jones y dirigida por James Gray, sobre la búsqueda de una misión perdida en la frontera exterior del Sistema Solar, en un futuro distópico. "The Laundromat" de Steven Soderbergh concurrirá con, basada en el escándalo de los Papeles de Panamá y que tiene en su reparto a Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas y Sharon Stone.

Mientras que el francés Olivier Assayas lo hará con "Wasp Network", en la que Penélope Cruz, Ana de Armas, Edgar Ramírez, Gael García Bernal, Wagner Moura y Leonardo Sbaraglia rememoran la historia los cinco cubanos encarcelados por Estados Unidos desde finales de la década de 1990 por espionaje y asesinato.

También estarán en la competición "The perfect candidate", de la directora saudí Haifaa al-Mansour, autora de "La bicicleta verde", y "Om det aondliga", del sueco Roy Anderson, León de Oro en 2014 por "Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia".

El estadounidense Noah Baumbach por su parte abordará el tema del divorcio con "Marriage Story", con Scarlett Johansson y Adam Driver, y el filme de apertura será el último trabajo del japonés Hirokazu Kore-eda, "La verdad", con Catherine Deneuve y Juliette Binoche.

Chileno Théo Court en la sección Horizontes

En la sección Horizontes, dedicada a las vanguardias y la segunda en importancia, quedó seleccionada la película "Blanco en blanco" del chileno Théo Court y protagonizada por Alfredo Castro. La cinta retrata una historia de amor a comienzos del siglo XX entre un fotógrafo y la novia de un latifundista dueño de tierras en la Patagonia. El relato se enmarca en el periodo histórico del genocidio de los indígenas de la zona austral chilena.

En ese mismo espacio competirán el largometraje del español Rodrigo Sorogoyen ha creado a partir de su exitoso corto "Madre" y "Zumiriki", del, también español, Óskar Alegría.

Fuera de la competencia

Especial mención merecen los títulos que se proyectarán fuera de concurso, como el ansiado regreso del mexicano Guillermo Arriagas, que llevará "No one left behind", más de una década después de su último largo, "The burning plain" ("Lejos de la tierra quemada", 2008).

También se estrenará en el festival la última película de Costa-Gavras, la que relata las memorias del que fuera ministro de Economía griego Yanis Varoufakis; un documental sobre la gira de dos años que emprendió Roger Waters en 2017; "The King", con Timothée Chalamet, o a Mick Jagger en "The Burnt Orange Heresy".

Por otro lado un año más se volverá a apostar por las series y acogerá el estreno mundial de una muy esperada, "The new pope" de Paolo Sorrentino, segunda entrega de la exitosa "The young pope", con Jude Law ataviado con el hábito talar pontificio.

Pocas mujeres

La pasada edición la Mostra incluyó solo una mujer en su Selección Oficial, suscitando la polémica, y este año se produce una situación similar, pues son dos las mujeres -la saudí Haifaa Al Mansour y la australiana Shannon Murphy- que optarán al codiciado León de Oro, frente a diecinueve realizadores hombres.

Barbera reconoció que "las directoras son todavía por desgracia una minoría" pero cree que la temática de la mujer y de su posición en la sociedad está muy presente en las obras seleccionadas.

"Hay muchísimas películas que afrontan el tema de la mujer. No hay muchas aún dirigidas por mujeres, son aún por desgracia una minoría, pero los retratos de mujeres, también cuando son hechos por hombres, revelan una sensibilidad nueva y particular al universo femenino", zanjó.