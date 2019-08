No hay que ser “dog lover” para amar a Fútbol y Chola, los protagonistas del documental “Los Reyes”

Fútbol y Chola son una dupla de perros que pasan sus días en el skatepark de Los Reyes. Obsesionados con una pelota de tenis, juegan entre motos, burros y adolescentes en rebelión con el mundo. Una historia emotiva sobre una amistad que no necesita palabras. Una película premiada y exhibida en más de 60 festivales internacionales y que muestra “un mundo mágico donde los perros mandan” (The Guardian).

Fue estrenado en IDFA, el festival de documentales más importante del mundo que se desarrolla en Amsterdam, donde ganó el Premio Especial del Jurado. Ha participado en más de 60 festivales alrededor del mundo, entre ellos Copenhague, Guadalajara, Hong Kong y Miami. La película ha sido alabada internacionalmente por Variety: “Fútbol y Chola conquistarán tu corazón”; The Guardian: “Un mundo mágico donde los perros mandan”; New York Times: “Perros de ensueño”; y The Hollywood Reporter: “No tienes que ser dog lover para encontrarlos irresistibles”;

"Los Reyes" en SANFIC

‘Los Reyes’ se presentará en SANFIC en el marco de la Competencia de Cine Chileno. Su fecha de estreno comercial está fijada para el próximo 7 de noviembre en cines comerciales y para el 28 de noviembre en salas Miradoc.

“Los Reyes” es un largometraje sobre Fútbol y Chola, dos perros callejeros que son una pareja de compinches y que nos sorprenden por el tipo de relación que pueden establecer los animales entre ellos. Todo esto teniendo como telón de fondo el skatepark Los Reyes que es frecuentado por skaters de Santiago Centro y sus comunas colindantes. A través de lo que los perros viven y escuchan, accedemos a la realidad de estos jóvenes, sus intentos por insertarse en la sociedad, las dificultades con sus padres, etc. ‘Los Reyes’ es el retrato de un espacio urbano a través de estos dos perros que son únicos y se roban la película”, señalan Perut y Osnovikoff.

Más información en perutosnovikoff.com

Funciones en Sanfic

Miércoles 21 de agosto a las 20:15 hrs. En CineHoyts La Reina

Jueves 22 de agosto a las 19:00 hrs. En CineHoyts Vivo Imperio

Ficha técnica

Duración: 75’

Año de Producción: 2018

País: Chile, Alemania

Dirección y Montaje: Bettina Perut, Iván Osnovikoff

Producción Ejecutiva: Maite Alberdi, Dirk Manthey

Fotografía y Cámara: Pablo Valdés. Fotografía Adicional: Adolfo Mesías. Sonido Directo: Iván Osnovikoff. Producción General: Maite Alberdi, Bettina Perut, Iván Osnovikoff. Post-Producción Imagen: Kiné Imágenes. Colorización: Daniel Dávila. Efectos Visuales: Jaime Gándara. Post-Producción Sonido: Sonamos. Mezcla: Roberto Espinoza. Diseño Sonoro: Jannis Grossmann. Fondos: Ministerio de las Culturas, IDFA Bertha Fund, CORFO, Tribeca Film Institute. Empresas Productoras: Perut + Osnovikoff, Dirk Manthey Film. Distribución Internacional: Cat&Docs.