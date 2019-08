Semana de la Memoria en Estadio Nacional

En Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos, Av. Grecia 2001. Metro Estadio Nacional.

Del 4 al 11 de septiembre.

Actividades gratuitas

Información en: estadionacionalmemorianacional.cl

Durante la dictadura cívico militar, el Estadio Nacional desde el 11 de septiembre al 9 de noviembre de 1973, fue convertido en un campo de prisioneros, pasando cerca de 20.000 personas, entre hombres, mujeres, niños y extranjeros, ocurriendo sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Wally Kunstmann, presidenta la Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos, señala que “la Semana de la Memoria responde a varias razones, entre ellas, es que nosotros/as como ex prisioneros/as políticos/as estamos interesados, conscientes y nos sentimos responsables de entregar una información sobre la historia reciente de nuestro país, con la presidencia de Salvador Allende y de la Unidad Popular. El golpe de Estado fue preparado por las Fuerzas Armadas, de alguna manera, también organizado desde Estados Unidos, y queremos que estos hechos los conozcan las nuevas generaciones, ya que la historia de Chile no lo está explicando y sentimos que es nuestra misión poder contar a los jóvenes la verdad que ha pasado en nuestro país y que ellas y ellos no vuelvan a cometer estos errores”.

La Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos, realizará variadas actividades en conmemoración de distintas fechas, que permitan visibilizar y reconstruir la memoria histórica de nuestro país:

Miércoles 4 de septiembre a las 19:00 h

Celebración Triunfo Unidad Popular

Exhibición del documental: “Chili à l'ombre des épées”/ “Chile a la sombra de las espadas” (1973) de Jacques Grignon - Dumoulin.

Conversatorio con:

Miguel Lawner, premio nacional de Arquitectura (2019), ex director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano (Cormu) durante el gobierno de la Unidad Popular.

Eduardo Contreras, militante del Partido Comunista, ex alcalde de Chillán y diputado. Ex embajador político de Chile en Uruguay en los años 2014 y 2015.

Jacques Chonchol, ex vicepresidente del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Ex ministro de Agricultura de la Unidad Popular.

Lugar: salón de Conferencias y de Artes. Acceso avenida Grecia nº 2001, a pasos del Metro Estadio Nacional. Vehículos por avenida Pedro de Valdivia.

Entrada liberada.

Viernes 6 de septiembre desde las 19:00 h

Presentación musical colaborativa entre la Barra Universidad de Chile, facción Los de Abajo Hinchada Antifascistas, y Estadio Nacional, Memoria Nacional.

Recorrido por la Memoria.

Lugar: explanada, sector piscina olímpica del Estadio Nacional. Acceso avenida Grecia nº 2001, a pasos del Metro Estadio Nacional. Vehículos por avenida Pedro de Valdivia.

Sábado 7 de septiembre a las 11:00 h

Recorrido guiado colaborativo entre la Barra Garra Blanca Antifascista Colo - Colo y Estadio Nacional, Memoria Nacional.

Lugar: explanada, sector piscina olímpica del Estadio Nacional. Acceso avenida Grecia nº 2001, a pasos del Metro Estadio Nacional. Vehículos por avenida Pedro de Valdivia.

Martes 10 de septiembre a las 21:00 h

IV Concierto de Vigilia de la Memoria

Se interpretará “Stabat Mater” de Gioachino Rossini, por los Solistas, Coro y Orquesta de la Memoria Nacional, bajo la dirección musical de Sebastián Camaño Saavedra.

Lugar: galería bajo Gradería Andes, en el coliseo del Estadio Nacional. Acceso avenida Grecia nº 2001, a pasos del Metro Estadio Nacional. Vehículos por avenida Pedro de Valdivia.

Entrada liberada.

Miércoles 11 de septiembre desde las 10:00 h

Conmemoración 11 de septiembre

10:00 - 17:00 h: visitas guiadas.

11:53 h: transmisión del último discurso del presidente Salvador Allende.

16:00 h: homenaje a ex prisioneras y ex prisioneros en el Memorial Grecia.

18:00 h: conversatorio con ex prisioneros políticos del Estadio Nacional.

19:00 h: instalación lumínica frontis norte del coliseo.

20:00 h: presentación de Biodanza en explanada, sector piscina olímpica.

20:00 - 23:00 h: presentación de músicos espontáneos en explanada frente al coliseo.

21:00 h: transmisión del último discurso del presidente Salvador Allende y video de la Unidad Popular en el marcador del coliseo.

Entrada liberada.