La oscuridad y violencia del “Guasón” es ovacionada tras estreno en Venecia

Dirigida, escrita y producida por Todd Phillips, “Joker”, que llega a Chile bajo el título de “Guasón” la primera semana de octubre, muestra la historia del famoso villano de DC, y cómo se va construyendo este personaje a través de una vida oscura de un hombre incomprendido, emocionalmente dañado, bajo un sistema indiferente ante la problemática social.

Grandes actores

Protagonizada por grandes actores de la industria cinematográfica como Robert DeNiro, Zazie Beets y Joaquín Phoenix, tres veces nominado a los premios Oscar, “Guasón” deslumbró a la crítica en su primera aparición en pantalla grande en el Festival de Cine Internacional de Venecia, acrecentando las expectativas que ya existían en torno a la película. Ya lo había dicho días atrás el Director del Festival de Venecia, Alberto Barbera “Es la película más sorprendente que tendremos este año. Va directo a los premios Oscar a pesar de que es un filme oscuro y violento”.

Luego de un retraso causado por las largas filas de personas que esperaban la película, finalmente “Guasón” pudo ser ser proyectada por primera vez en el Festival de Venecia donde la multitud se rindió ante ella con una ovación que duró 8 minutos, y que emocionó a Joaquin Phoenix quien la crítica lo visualiza como el próximo ganador al Oscar a Mejor Actor.

Algunas impresiones de la crítica:

“No tengo dudas al decir que Phoenix es de forma instantánea un candidato a mejor Actor para los premios de la Academia y tampoco tengo dudas de que será nominado por su actuación. Mis expectativas son que ganará porque es la mejor actuación que visto de un intérprete en lo que va del año y es difícil imaginar otra actuación con la misma intensidad y poder. El Joker se convierte en una manifestación humana de la maldad”. Forbes

“¿Es Joker celebratoria o aterradora?” Vanity Fair.

“Joaquin Phoenix es impresionante como un ñoño enfermo mental que se convierte en el payaso asesino Joker en el neo Taxi Driver que es este noqueo de Todd Phillips: la rara película de cómics que expresa lo que está sucediendo en el mundo real”. Variety

“Joker no es solo una increíble película de cómics, es una película increíble, punto. No ofrece respuestas fáciles a las inquietantes preguntas que plantea sobre una sociedad cruel en decadencia. La actuación totalmente comprometida de Joaquin Phoenix y la magistral reinvención de Todd Phillips del material original de DC, hacen de Joker una película que debería dejar a fanáticos y a no fanáticos de los cómics perturbados y conmovidos en todas las maneras correctas” IGN

“Guasón” se estrena en Chile el 3 de octubre.