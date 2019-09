Presentaciones del proyecto musical “One Chica Gypsy Band” en Antofagasta, Iquique y Arica

Presentaciones del proyecto musical "One Chica Gypsy Band"

Jueves 5 de septiembre en Restaurante Lombok, Jaime Guzmán 06305, Sector el Huascar, Antofagasta.

Viernes 6 de septiembre en Bla Bla Bar Eleuterio Ramírez 1764, Iquique.

Sábado 7 de septiembre en Bar Vieja Escuela, Cristóbal Colón 342, Arica.

Durante los meses de septiembre, octubre y parte de noviembre, la cantante argentina, guitarrista y única integrante del proyecto musical "One Chica Gypsy Band" realizará un tour por el Norte de Chile, Perú y México con el fin de difundir y promocionar su primer single, Artificial. Nuevo lanzamiento, grabado en Santiago de Chile junto al ingeniero Daniel Pierattini y masterizado por el connotado ingeniero Gonzalo "Chalo" González (Los Tres, Mon Laferte, etc) ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Sobre su gira Latinoamericana la mujer tras "One Chica Gypsy Band", Melina Sarmiento comenta: "Lo que voy a hacer en todos y cada uno de los shows, es presentar mi música, mis beats, y buscar conectar con la gente desde un lado sensible y genuino. Lo que ser se escuchará en vivo es una banda de rock sonando pero cuando ves al escenario hay una piba sola."

La caravana gitana comienza el día 5 de Septiembre donde el sensual y despojado jazz rock sonará en la noche del Restaurante Lombok de Antofagasta.

Al día siguiente, el show tendrá lugar en el Bla Bla Bar de Iquique para seguir el día sábado en el Bar Vieja Escuela de Arica. Y así, cierra el primer ciclo de la presentación de esta gira, para la siguiente semana, continuar con los recitales en la Ciudad de Lima, Perú.

Proyecto autogestionado y versátil

Proyecto de carácter autogestivo que emergiendo del under latinoamericano se abre paso en un amplio abanico de escenarios, desde la tarima improvisada en la calle, pasando por los bares rockeros, ferias familiares, y elegantes clubes de jazz. Sobre sus creaciones la cantautora explica "Mi música es una expresión que aún guardando una línea y horizonte estético sonoro, no es para nada limitada. Me gusta trabajar conceptos, componer, crear imágenes, jugar con las palabras. Mi música te muestra fotos de distintas vidas, reales, ficticias, sensaciones, sentimientos y un poco de poesía. Es una expresión borderline siempre entre el rock, el jazz, el tango, el swing, el español de acento deformado. Mi música es versátil, por eso puedo tocar en un club de jazz o en un bar rockero"

Muchos sonidos han influido la música de Melina y la inspiraron a crear el proyecto "One Chica Gypsy Band": "Se puede componer desde muchos costados. Cuando era piba, estudiaba composición y escribía obras barrocas, ahora me gusta escribir desde la emoción. No la experiencia, sino desde la emoción interpretada subjetivamente, traducida en palabras, encajadas en ritmo y melodía. Escribo desde la emoción, como fuente inspiradora, y conector inefable con el otro." destaca Sarmiento.

La banda minimalista realizará tres conciertos en Lima. Los días 16, 20 y 21 de Septiembre las presentaciones tendrán lugar en "Tierra Baldía", "El Gato Tulipán" y la "Feria del Barranco", respectivamente.

Para finalizar el primer tramo, OCGB continúa sus presentaciones en México, donde ya se han realizado confirmaciones de shows en Puebla, y Ciudad de México.