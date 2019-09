Municipal de Santiago transmitirá el ballet “La casa de los espíritus” vía streaming a teatros y centros culturales del país 

El área de Extensión Cultural del Municipal de Santiago tiene entre sus objetivos el trabajar y construir redes de colaboración con los teatros y centros culturales de todo Chile. En convenio con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, coordina y transmite espectáculos de la temporada que incluyen conciertos de cámara, líricos y ballet.

En el marco de este convenio- y por cuarto año consecutivo - el Municipal de Santiago transmitirá, vía streaming, el 13 de septiembre próximo a las 19.00 horas, la función de ballet La casa de los espíritus a 7 diferentes teatros y centros culturales del país. Así, el público invitado a diferentes salas podrá disfrutar de la función al mismo tiempo que el público asistente al teatro ese día.

El ballet, con la dirección musical de José Luis Domínguez y coreografía de Eduardo Yedro, se transmitirá en tiempo real al Teatro Municipal de Arica, Salón Auditorium Collahuasi Iquique, Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez de Quilpué, Auditorio Municipal de Rancagua, Teatro Municipal de Temuco, Centro Cultural de Castro y Centro Cultural Coyhaique.

Ballet "La casa de los espíritus"

Estreno absoluto. La casa de los espíritus es un ballet de estilo moderno que relata la historia de tres generaciones de la Familia Trueba a lo largo de 45 años. Amor, lujuria, odio y violencia, se conjugan con elementos del realismo mágico en una trama que tiene como eje a Esteban Trueba, el codicioso y déspota patriarca.

Con música del compositor nacional y director musical, José Luis Domínguez, esta propuesta coreográfica de Eduardo Yedro, basada en la novela de Isabel Allende, promete ser uno de los estrenos más importantes del año.

Marcia Haydée, Directora Artística del Ballet de Santiago, asegura que “la presentación de La casa de los espíritus será el momento más importante de la temporada 2019 del Municipal de Santiago. Es una creación fascinante, al igual que la música, y por eso es mi título preferido de este año”.

En relación a la música del ballet, José Luis Domínguez, compositor de la obra y director musical, afirma que “fue un proceso hermoso de composición y de mucho esfuerzo. Cuando me propusieron La casa de los espíritus, mi primera reacción fue decir sí, sin pensarlo, porque no podía estar ausente de algo así. Era el momento justo de hacer algo diferente a lo que he hecho antes”.

Por su parte, Eduardo Yedro, coreógrafo de La casa de los espíritus, declara que para los roles protagónicos “escogí a Romina Contreras y Cristopher Montenegro por la calidad de sus movimientos y su estética, ambos con un fuerte poder interpretativo, lo cual me ha permitido crear con absoluta fluidez para encontrar el lenguaje coreográfico que estoy utilizando, muy distinto a mis obras anteriores. Ambos se han entregado a esta creación con una pasión conmovedora”.

La casa de los espíritus. Se ofrecerán 6 funciones entre el 11 y el 17 de septiembre. Los precios van desde los cuatro mil pesos. Descuentos: 50% para jóvenes hasta 27 años (inclusive); 35% para personas entre 28 y 35 años. Más información y venta de entradas a través de www.municipal.cl

FICHA ARTÍSTICA

LA CASA DE LOS ESPÍRITUS

Ballet en dos actos basado en la novela homónima de Isabel Allende

Coreografía: Eduardo Yedro Asistente del coreógrafo: Pamela Figueroa Guion para ballet: Verónica González y Pamela Figueroa, basado en la novela de Isabel Allende

Música (comisionada por el Municipal de Santiago): José Luis Domínguez Asistente musical: Nathalia Aquiles Escenografía y vestuario: Jorge Gallardo Iluminación: Ricardo Castro

Elenco

Esteban Trueba: Cristopher Montenegro / Hernán Montenegro Clara: Romina Contreras / Katherine Rodríguez Blanca: Lorena Borja / Montserrat López Alba: Katherine Rodríguez / Romina Contreras Rosa: Camila Aranda / María Lovero / Montserrat López Férula: Andreza Randisek / Natalia Berríos / M. Dolores Salazar Pedro Tercero: Lucas Alarcón / Emmanuel Vázquez Tránsito: Mariselba Silva / Esperanza Latuz Pancha: Chizuru Ota / Deborah Oribe Esteban García: Rodrigo Guzmán / José Manuel Ghiso Padre Restrepo: Sebastián Bergmann Severo del Valle: Miroslav Pejic Nívea del Valle: Deborah Oribe Miguel: Emmanuel Vásquez / Lucas Alarcón Tío Marcos: Gustavo Echevarría / Gabriel Bucher Jaime del Valle: Iván Araya

BALLET DE SANTIAGO Directora artística: Marcia Haydée

ORQUESTA FILARMÓNICA DE SANTIAGO Director musical: José Luis Domínguez

Se agradece la colaboración y apoyo a este proyecto a la autora de la novela Isabel Allende y Agencia Literaria Carmen Balcells S.A., Barcelona, España