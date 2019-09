Llega segundo libro de saga “El secreto de los próceres”, que revela el lado oculto de la guerra de Independencia

Un nuevo libro de su saga "El secreto de los próceres" acaba de publicar el arquitecto Erwin Ramdohr (1953), autor de varios libros de éxito en Amazon.

La serie lleva como subtítulo "La historia de Chile contada desde adentro" y se centra en actores relevantes que contribuyeron en el proceso emancipador del país, pero de los que poco se habla.

“Primero, no se enseña la verdad de lo acontecido, aquello que yo narro aquí; segundo, nunca se entienden a cabalidad los procesos históricos generales que dan motivo a los hechos particulares; tercero, la historia se enseña en función de hechos inconexos y no se revela bien el contexto en que esta se da”, dice Ramdohr.

Con esta saga, el autor invita a conocer, a través de una novela llena de aventuras, el origen espiritual de la Independencia de Chile.

Nombres ocultados

Se sabe que hubo un conjunto de personajes unidos por los conceptos originados en la Europa de la Ilustración, masones que, desde distintos ámbitos, fueron parte fundamental de esta gesta en Chile y en otros países de América Latina.

Ellos se reunían en secreto para proyectar las acciones que terminaron por sacar a los españoles de Chile, y además instalaron el fin de la Inquisición, la libertad de prensa, la educación laica, la libertad de comercio, la abolición de la esclavitud, y tantos otros objetivos que nacieron de los ideales libertarios de unos pocos compatriotas ilustrados.

“A diferencia de lo que nos enseñaron en el colegio, aquí sí aparecen identificados todos esos masones que se reunían en secreto para acordar los pasos para llegar a la emancipación de España. Esos nombres y esos hechos fueron después borrados y ocultados por una confabulación de la Iglesia Católica y la alta aristocracia chilena”, explica Ramdohr.

San Martín y O'Higgins

Dos próceres de especial relevancia fueron el argentino José de San Martín y el chileno Bernardo O’Higgins, ambos tocados por el alma de la Ilustración, masones formados en Europa y luego lautarinos comprometidos con la causa de la independencia americana.

Los dos son prototipos del elevado espíritu masónico, personas quitadas de bulla, sacrificados hasta la médula por sus proyectos y, a la hora de su máxima gloria, también desprendidos y sin ambición de poder. Los dos terminaron alejados de sus patrias natales, desterrados y, sin embargo, preocupados hasta el último día de sus vidas del porvenir de sus patrias natales.

De la mano del hacendado Luis Manuel García-Lazcano y su sirviente, secretario y confidente, Juan Ramírez, el relato nos adentra en lo que ha ocultado la historiografía oficial. El autor narra estos acontecimientos valiéndose de dos hombres que recorren la vida por sendas separadas, a causa de sus diferencias sociales, pero unidos por la amistad y por un mismo ideal: la libertad de nuestro pueblo.

Historia amañada

"Durante la independencia se estaba jugando algo mucho más importante que la sola emancipación de España, era la introducción en el continente americano de los valores de la Ilustración que la orden masónica había adoptado en Europa como bandera de lucha", explica Rahmdor.

Estos incluían la libertad de consciencia, los derechos del hombre, la soberanía del pueblo a través de una constitución o de la república, y chocaban brutalmente contra el poder de la Iglesia Católica, razón por la cual, tanto en España, como en sus colonias, se estaba viviendo una guerra solapada entre las dos formas de entender el mundo.

"Cuando estaba finalizando la guerra, por medio de la cual nos hicimos independientes de España, la iglesia chilena y la clase alta, muy sometida a esta, se percataron de que se habían introducido en el país, casi de contrabando, reformas que propendían a cambiar el comercio, la educación, la esclavitud, los derechos nobiliarios, los derechos del clero, la libertad de prensa, la liberalización del mundo intelectual, todo lo cual afectaba a la Iglesia. Y esto lo habían hecho los masones-liberales, lo que se sentía como un verdadero ultraje".

Por este motivo, tan pronto recuperaron el poder durante los tiempos de Diego Portales, tanto la Iglesia, como la clase aristocrática reescribieron la historia patria ocultando la participación de los masones. Para ello vilipendiaron a O’Higgins, el máximo referente de ese grupo, y exaltaron la figura de José Miguel Carrera como el gran héroe patrio. Se estableció una historiografía oficial en tal sentido, la que se ha enseñado desde ese entonces.

"No sé qué es peor, si enseñar una historia amañada que oculta la verdad de los hechos o simplemente no enseñarla. Por supuesto que yo desearía que se enseñe lo que efectivamente sucedió, pero pareciera que eso no va a ser muy fácil de lograr. De todas maneras, es importante que, al salir del colegio, los jóvenes sepan lo que pasó en su patria".

Conclusiones interesantes

Ramdohr incursionó en este tema porque siempre le ha gustado la historia y las novelas históricas. Además, disfrutó investigar el contexto histórico y geográfico en que estas se desenvolvían.

La lectura de la novela “El imperio eres tú” de Javier Moro, la que trata sobre los tiempos del emperador Pedro Primero del Brasil, hizo el resto.

"Me dije que era algo que yo podría hacer y que me gustaría intentarlo. Pensé en nuestra historia y no encontré ninguna novela conocida sobre la época de nuestra independencia, salvo el muy famoso 'Martín Rivas', que está ambientado en los años 50 del siglo XIX, es decir 40 años después de ella. Entonces me decidí y comencé a estudiar e investigar, lo que he seguido haciendo desde ese momento. Y, sorprendentemente, llego cada vez a más conclusiones muy interesantes".

De clase alta

Por sus investigaciones, el autor se dio cuenta de que el proceso independentista fue esencialmente de clase alta y, en el seno de esta, propugnada por un minúsculo grupo de hombres adelantados a su tiempo, que recogieron las ideas de los pensadores y filósofos de la libertad en Europa.

Por ese motivo inventó dos personajes que van recorriendo la historia en forma paralela, uno, de clase alta, quien es el que representa a ese grupo de iluminados, y el otro, un sirviente de características particulares, quien es capaz de entender el mundo de las clases bajas, las que tienen muy poco que decir en los sucesos de esa época, salvo obedecer y constituir la carne de cañón en todas las bregas militares.

Actualmente, Ramdohr ya trabaja en un tercer tomo, aunque no fuera el objetivo inicial.

"Cuando tomé consciencia de que la alta sociedad tergiversó la historia para ocultar la real guerra solapada entre la Iglesia y la Masonería, decidí seguir adelante con la saga para contar cómo ello fue forjado y llevado a la práctica", explica. "Y, creo que no será el último, porque dicha confrontación fue persistente a lo largo de nuestra historia hasta tiempos muy recientes".

Ahora desea relatar cómo, durante el gobierno del presidente Domingo Santa María (1881-1886), "irónicamente con su muy santo apellido", los liberales lograron, por fin, la separación de la Iglesia y el Estado. "Tal vez los descendientes de mis primeros personajes de ficción puedan contar, siempre desde dentro, dicha historia", concluye.