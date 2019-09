Diálogos sobre narrativa criminal se toma la cartelera literaria

El encuentro permitirá analizar y conversar con el público interesado en conocer las características de la narrativa criminal chilena que pasa por una etapa de constante desarrollo y popularidad entre los lectores chilenos. El principal punto de encuentro será el auditorio de la editorial LOM (Concha y Toro 29, segundo piso), donde habrá seis mesas de diálogo y una exposición y venta de libros policíacos y novelas negras de muchos de los autores presentes en los coloquios. Estas mesas se complementarán con actividades en colegios y una edición del programa "Palabras Peligrosas", en la radio de la Universidad SEK, el miércoles 2 de octubre a las 22:00 horas.

El encuentro es una iniciativa del colectivo "Las Manos al Fuego", el cual debe su nombre a la novela del escritor y dibujante José Gai, fallecido en los días en que se daba forma a este proyecto. En su homenaje, el grupo adoptó el título de su novela más conocida.

Renovada presencia de la narrativa criminal

Para Ramón Díaz Eterovic, principal exponente del género en nuestro país y uno de participantes en este encuentro, "la renovada presencia de la narrativa criminal en la literatura chilena apunta a reflexionar sobre una realidad condicionada por los antivalores y por la vivencia y sobrevivencia a regímenes dictatoriales, la caída de las certezas ideológicas con su secuela de desencanto y la instalación de un modelo económico que cubre todo el quehacer social y que se traduce en desigualdad e inseguridad para la mayoría de las personas".

Un género que trabaja en sus obras con elementos como la violencia y el crimen, pero no solo en función de establecer enigmas, sino más bien como motivos que dan pie al repaso de temas que siguen marcando nuestra historia reciente. Sobre el particular, el escritor Juan Ignacio Colil, autor de "El Reparto del Olvido" (2017), entre otras obras, precisa: "Lo de los crímenes para mí es una excusa para hablar de esa crueldad institucionalizada, ese mal que se han permitido algunos y que los sitúa en un marco de impunidad construido en base al olvido".

El tópico de la búsqueda de reparación y justicia es una constante histórica en el género, adoptando diversas variantes según la época y lugar donde se escriba. Para Julia Guzmán Watine, autora de "Juegos de Villanos" (2018), quien moderará la mesa dedicada a esta temática, comenta: "¿Cómo esperar justicia, si en algunos casos el Estado y sus tentáculos están tras las fechorías que investiga el detective? ¿Cómo no pensar en derrota, si esta sociedad presente y pasada elige a los mismos ejemplares de poder, satisfacción y orgullo? O peor aún, ¿cómo esperar justicia si no hay confianza en la naturaleza humana?". Y añade, recalcando que la idea de búsqueda se mantiene como motor narrativo, aún en los más desfavorables escenarios, "siempre hay intentos, por eso existe la narración, las búsquedas e indagaciones. Puede haber un acercamiento a la verdad, sin embargo esto no es suficiente. Al contrario, es determinante en la degradación del protagonista".

Relación entre lo real y lo ficticio en el relato criminal

Otro punto de interés es la relación entre lo real y lo ficticio en el relato criminal criollo. Para el prolífico escritor Bartolomé Leal, quien también ha publicado distintas antologías de relatos, entre ellas el reciente libro "Santiago Canalla" (2019), de excelente recepción en el público y la crítica, "es una dialéctica central del género policial/negro. Si no se acercan lo real y la ficción, ¿de dónde saldrían los temas y los argumentos narrativos? Hay sin embargo un aspecto esencial: los crímenes reales no son literatura en sí mismos. Lo cual no quita que puedan ser utilizados directamente, constituyendo un subgénero, como en Truman Capote, Patricia Cornwell o James Ellroy, pero siempre pasados por el tamiz de los objetivos estéticos".

El encuentro tiene el mérito de reunir a autores y autoras de distintas generaciones, cada cual con su particular mirada y sello, lo que le otorga diversidad y frescura a la escena local. Ramón Díaz Eterovic grafica el fenómeno de esta forma: "Se revaloriza la narrativa criminal como un formato literario que privilegia el desarrollo de historias cotidianas, próximas a la sensibilidad de los lectores, el juego intertextual con otros géneros, la necesaria seducción del lector. Es una forma literaria que, bien tratada, rompe las limitaciones de género que históricamente se le habían atribuido".

La invitación es a participar de estos "Careos Literarios", los días 2, 3 y 4 de octubre. A continuación se señala con detalle el programa de actividades.

Programa de mesas de conversación

Miércoles 2 de octubre 2019| Museo de Santiago Casa Colorada. I. Municipalidad de Santiago.

Merced 860. Santiago. Metro Estación Plaza de Armas.

17:00 horas: Novela criminal, resistir desde los márgenes

Modera: Juan Ignacio Colil

Participan: Francisco Miranda, Daniel Plaza, Álvaro Ricoe, Miguel del Campo.

19:00 horas: Justicia y fracaso en la novela criminal

Modera: Julia Guzmán

Participan: Sonia González Valdenegro, José Miguel Martínez, Cecilia Aravena, Julián Avaria Eyzaguirre.

Jueves 3 de octubre 2019 | Museo de Santiago Casa Colorada. I. Municipalidad de Santiago.

Merced 860. Santiago.

17: 00 horas: Crímenes reales y ficción criminal

Modera: Bartolomé Leal

Participan: Paula Ilabaca, Antonio Rojas Gómez, Max Valdés, César Biernay.

19.00 horas: Novela criminal y memoria

Modera: Eduardo Contreras

Participan: Jorge Calvo, Juan Pablo Sáez, Yuri Soria-Galvarro, Gabriela Aguilera.

Viernes 4 de octubre de 2019 | Auditorio Editorial LOM

Concha y Toro 29. Metro República o Los Héroes.

17:00 horas: Novela criminal chilena, estado de la causa

Modera: Gonzalo Hernández

Participan: Marcelo González, José Leandro Urbina, Luis Valenzuela, Pablo Rumel.

19: 00 horas: ¿Por qué escribimos narrativa criminal?

Modera: Ramón Díaz Eterovic

Participan: Valeria Vargas, Mario Valdivia, Juan Ignacio Colil, Gonzalo Hernández.

Más actividades

Miércoles 2 de octubre 2019

- Radio Universidad SEK (http://radio.usek.cl/)

22:00 horas: Programa Palabras Peligrosas

Conversación sobre narrativa criminal chilena con la participación de Julia Guzmán, Bartolomé Leal y Eduardo Contreras. Conduce: Jorge Calvo.

Jueves 3 de octubre 2019

11:00 horas: Diálogos con estudiantes: Leer y escribir novela policial y novela negra.

-Liceo Guillermo Feliu Cruz. 5 de abril 4800. Estación Central.

Participan: Gonzalo Hernández, José Miguel Martínez, Gabriela Aguilera.

-Colegio San Agustín. Dublé Almeyda 4950. Ñuñoa.

Participan: Antonio Rojas Gómez, Max Valdés, Ignacio Fritz.

Viernes 4 de octubre de 2019

11:00 horas: Diálogos con estudiantes: Leer y escribir novela policial y novela negra.

-Colegio Alianza Francesa. Luis Pasteur 5418, Vitacura.

Participan: Ramón Díaz Eterovic, Eduardo Soto Díaz, Martín Pérez.

-Jefatura Nacional de Educación y Doctrina de la Policía de Investigaciones (PDI). Avenida Gladys Marín 5783, 7° piso.

Participan: Toño Freire, Bartolomé Leal, Claudio Rodríguez. Modera: César Biernay.

Venta de narrativa policial

Desde el 30 de septiembre y hasta el 15 de octubre. La venta será en la Librería de la Editorial LOM. Concha y Toro 29. Santiago Centro. Metro República o Los Héroes.

La entrada a las actividades es gratuita. Las actividades en colegios, liceos y PDI es solo para los alumnos de las entidades indicadas. El resto de las actividades son abiertas a todo público.