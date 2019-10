Jodelase: el proyecto hip hop de Pancho Molina revela sus próximos pasos y estrena video

Pancho Molina comenta acerca de la temática de la nueva canción “Creo en mi locura”: “el tema expresa lo que es vivir en un sistema perverso y decadente, pero al mismo tiempo refleja la esperanza de poder conectarse con otros a través de las ideas y actuar de manera diferente en esta sociedad. La letra me gusta mucho por su potencia y por lo mismo fue coherente que viniera acompañada por una música que hace referencia a ese rock de los noventa tipo Rage Against the Machine”.

Tal como el resto del ep “No como otros”, la canción “Pienso en mi locura” fue mezclada en Nueva York por el ganador del Grammy, Jeremy Loucas. El tema cuenta con un video dirigido por Pablo Muñoz que tiene como protagonista al actor Jaime McManus. “Quisimos reflejar lo que es sentirse atado para conseguir un sueldo. Mientras Jaime encarna a este hombre desesperado, José (Díaz, voz de Jodelase) aparece arriba de un caballo encarnando al héroe, a un hombre que arenga a la gente a creer en su locura”, detalla Pancho Molina.

Participación en Día de la Música

El nuevo single de Jodelase sonará en vivo el viernes 4 de octubre, día en que la banda será parte de la celebración por el Día de la Música en Concepción (Plaza Bicentenario, entrada liberada) y una semana después, el jueves 10, se presentarán por primera vez en Bar Loreto (Loreto 435), sumando otro escenario a los ya abordados durante el último año, como la Sala SCD de Bellavista, Bar el Clan, Bar de René y La Bodeguita de Nicanor, además de su debut en marzo pasado en el festival “Rock en Conce”. Por estos días, el grupo ya inició el proceso de creación para su próximo álbum.

La nueva aventura musical de Francisco Molina se dio a conocer hace un año cuando reveló el trabajo que venía realizando con Jodelase, colectivo encabezado por el rapero José “Jodelase” Díaz. De regreso en Concepción tras radicarse más de diez años en EE.UU, Molina se integró a la agrupación y produjo el ep “No como otros”. La alineación de la banda se completa con Fabián Núñez en bajo, Gonzalo Nova en guitarra y coros, y DJ Massivo en tornamesas.