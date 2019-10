Open House Santiago (OH! Stgo) abrirá más de 100 espacios en 33 comunas de la Región Metropolitana

Por tercer año consecutivo OH! Stgo invita a redescubrir nuestra ciudad visitando espacios de alto valor arquitectónico, ingenieril, medio ambiental, urbanístico, social o cultural.

El próximo sábado 19 y domingo 20 de octubre 111 espacios en 33 comunas de Santiago abrirán sus puertas de forma gratuita para invitar a aprender, discutir y re-encantarse con la cuidad.

Este año la versión se inspira en la frase del arquitecto británico Norman Foster cuando visitó Chile en 1997: “el skyline de Santiago es su cordillera”.

De esta manera, el énfasis será propiciar el encuentro de las personas con el entorno natural, y en particular, con los cerros isla y la montaña que rodean la ciudad. Además, el público podrá conocer de primera fuente los distintos procesos de diseño, construcción y funcionamiento de la ciudad a través de visitas guiadas por los propios autores de obras destacadas en arquitectura, ingeniería, arte público y paisajismo, entre otras disciplinas.

Programación

El tercer fin de semana de octubre, será posible visitar diferentes caras de la capital y explorar lugares desconocidos para gran parte de los ciudadanos.

Uno de ellos es el Centro de Estudios Nucleares, que alberga el primer reactor nuclear construido en Chile; subir las recientemente remodeladas Torres de la Catedral Metropolitana; conocer los Pequeños Condominios Familiares en Peñalolén un proyecto de vivienda social que ofrece una solución integral al déficit habitacional; entrar al Palacio Hindustán, un palacete neoclásico acondicionado hoy como centro cultural indio; o recorrer cómo se ejecutan los trabajos de una obra en construcción in situ, como el Aeropuerto de Santiago, el que este año inaugurará un recorrido con lentes de realidad virtual para vislumbrar cómo quedará la obra una vez finalizada.

Los espacios de montaña y cerros islas tendrán un papel protagónico este año: en el Santuario de la naturaleza Yerba Loca y el Parque Puente Ñilhue en Lo Barnechea se ofrecerá una actividad de trekking donde pueden participar niños mayores de 12 años para avistar cóndores y conocer la flora del lugar.

Asimismo, el Parque Metropolitano de Santiago, que es el parque urbano más grande de Sudamérica, contará con inéditos recorridos e inaugurará el Paseo Metropolitano, un nuevo corredor peatonal y ciclístico que conectará 4 comunas. Asimismo, el Parque Explorador Quilapilún de Anglo American en Colina permitirá conocer el primer Centro de Investigación y Difusión de flora nativa metropolitana, además de la Planta Fotovoltaica Quilapilún que opera en el sector.

Otro de los puntos interesantes de esta tercera versión, será el enfoque que se le dará a algunos lugares que participarán y que están abiertos durante el año, pero que durante OH! Stgo se podrán conocer desde un enfoque arquitectónico. Este es el caso del Templo Bahá’i, en el que se realizará un conservatorio de arquitectura sagrada; el Cerro Santa Lucía, donde se realizará una ruta geológica; o el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, donde se podrá conocer la rehabilitación y acondicionamiento de primer nivel a partir del relato de los arquitectos autores del proyecto.

Otro de los atractivos de esta versión, será la visita al reconocido proyecto de vivienda social Villa Antumalal del premiado arquitecto Alejandro Aravena y su oficina Elemental; la construcción de la segunda etapa de Edificio Tánica en Vitacura de la afamada oficina + Arquitectos; la habilitación de la ex catacumbas del Instituto Nacional, convertidas hoy en un extraordinario Centro de Extensión o a la Estación Satelital Longovilo, donde gracias a sus antenas, Chile fue el único país de la región que pudo transmitir en directo la llegada del hombre a la Luna. Por último OH! Stgo será parte de la XXI Bienal de Arquitectura, por lo que muchas de las obras seleccionadas podrán ser visitadas de forma gratuita.

Recorridos guiados

Todos los lugares contarán con recorridos libres o guiados, muchos de ellos liderados por destacadas arquitectas y arquitectos como Cazú Zegers, Lía Karmelic y Paula Velasco − o por personas vinculadas a ellos, como la dirigenta social Doris González de Ukamau o Carlos Maillet, arquitecto y director nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en el Monasterio de los Benedictinos.

Asimismo CV Galería en Vitacura contará con un recorrido especial del arquitecto Cristián Boza, el Centro de Extensión Campus Oriente con Fernando Pérez, el Campus Creativo de UNAB con Martín Schmidt, el Conjunto Habitacional Justicia Social, con el arquitecto y también alcalde de Recoleta, Daniel Jadue; la nueva biblioteca de Fundación La Fuente en barrio Huemul por Sebastián Irarrázaval y la Universidad Adolfo Ibáñez guiada por José Cruz, Premio Nacional de Arquitectura.

También recibirán al público cerca de 300 voluntarios, que fueron capacitados para el evento gracias al apoyo del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). Todas las actividades son gratuitas; algunas de libre acceso y otras que tienen cupos limitados y requieren inscripción previa, lo que se hará a través de las redes sociales de OH! Stgo.

Además y gracias al apoyo del British Council, OH! Stgo tiene como invitada internacional a la artista visual y diseñadora británica Morag Myerscough, quien dará una charla magistral para el lanzamiento de OH! Stgo y participará de diversas actividades durante el fin de semana. Myerscough trabaja transformando espacios a partir del color y la palabra, creando ambientes que se inspiran en la alegría y en el sentido de pertenencia de sus usuarios, y que resaltan por su particular estilo visual. Su obra ha recibido numerosos premios en el Reino Unido y ha sido publicado a nivel mundial en revistas y catálogos.