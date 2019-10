Invitan a pensar soluciones transformativas para enfrentar el cambio climático en el país

La transformación no es un tema que solo se habla desde la ciencia, sino que también se impulsa y desarrolla por diferentes actores sociales. Esta es una de las premisas centrales de la conferencia Transformación 2019 "Aprendiendo de la acción y pensamiento transformadores", encuentro que reunirá al mundo académico internacional y a representantes del mundo público y social entre el 16 y el 18 de octubre en Santiago, específicamente en la Universidad de Chile.

Es por ello que los organizadores de la conferencia han abierto un espacio de diálogo e intercambio de experiencia para que diferentes actores sociales compartan cuáles y cómo han sido algunas de sus experiencias transformativas, cita que se desarrollará el miércoles 16 de octubre de manera simultánea de 16:30 a 18:00 hrs. en diferentes salas del Campus Andrés Bello del plantel. En ella participarán además los más de 200 investigadores e investigadoras de todo el mundo que viajarán al país para ser parte de este encuentro.

Como señaló la presidenta de la conferencia y académica de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Paulina Aldunce, “la importancia de abordar el cambio climático desde distintas aristas, es decir, desde distintos actores sociales con sus distintas acciones, medidas y estrategias, es relevante ya que ningún actor por sí solo es capaz de hacer frente a la incertidumbre y a las complejidades y urgencias del cambio climático”.

Por eso, destacó, “estamos todos invitados: desde personeros de gobierno hasta la población civil y las universidades. Todos ellos pueden contribuir con una parte de la realidad y de la solución al problema que en su conjunto puede responder de manera más certera al cambio climático”.

Los casos

“Enfoque transformacional para abordar la sequía en la agricultura chilena: uso de la tierra, manejo de pastizales y ganado”, es la propuesta de la Sección de Gestión de Emergencias y Riesgos Agrícolas (SEGRA) del Ministerio de Agricultura de Chile (MINAGRI), espacio donde se analizará y discutirá cómo abordar la sequía desde un enfoque transformador. Particularmente, considerando qué cambios profundos son necesarios o ya se aplican en el manejo del suelo, los pastizales y el ganado para enfrentar la sequía.

Otra de las propuestas es “Escuela Casa Azul: Comunidad para la participación y transformación de Niños y Niñas”, proveniente de dicha comunidad educativa de la comuna de la Granja. En este espacio plantearán las claves de su proceso educativo: la inclusión, artes e intervención social para la transformación, que se da desde una noción de comprender, de una manera distinta, la realidad y de poder romper las barreras que el sistema ha instalado en distintos niveles.

La propuesta de la Fundación Terram será “Zonas de sacrificio, género y transformación social”, donde compartirán la experiencia del “Panel de Ciudadanos sobre el Cambio Climático”, creado para discutir y analizar propuestas transformacionales que incorporan aspectos relacionados con la mitigación y la adaptación en el NDCs (herramienta clave para medir la contribución de cada país en la lucha contra el cambio climático).

“La migración internacional también es rural: ¿cómo pensar el desarrollo local inclusivo?”, es el nombre del espacio que propone la Fundación para la Superación de la Pobreza. En la sesión se darán a conocer los resultados recientes de un estudio de caso, sobre la provincia de Melipilla y su transformación sociodemográfica y sociolaboral en los últimos años a partir de la llegada de personas migrantes.

La ONG Centro Ballena Azul traerá a este espacio “Transformando los Océanos: Rol de los vertebrados marinos en el cambio climático”, donde en un panel amplio de discusión y la revisión de material audiovisual se analizará cómo varios procesos ecológicos, en los que ballenas están involucradas, podrían transformar la Patagonia chilena en un refugio climático de importancia global.

“Fortalecimiento local de comunidades ante múltiples escenarios de riesgos, ocasionados por el cambio climático”, es el espacio propuesto por el Departamento de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Pudahuel. En la instancia, dicho equipo mostrará sus prácticas actuales que tienen un énfasis en la participación comunitaria en los procesos de microzonificación de riesgos para la construcción de planes que incluyan las percepciones y diagnósticos de las mismas personas que habitan los territorios.

“Jóvenes protagonistas de la transformación ambiental” es la propuesta del Colectivo Tremendas de estudiantes activistas. “El objetivo es que los jóvenes nos involucremos en la toma de decisiones frente a la urgencia climática, tomando en consideración que somos no solo parte del problema, sino que también de la solución y así implementar la educación medioambiental en los proyectos educativos del colegio a nivel curricular o de manera prioritaria en programas complementarios a corto plazo”, detallaron.

La productora Transformedia presentará “Exposición y Rodaje de Spot Publicitario Transmedia Storytelling frente al cambio climático”. Durante esta experiencia, los participantes realizarán “una exposición audiovisual de Narrativa Transmedia y una porción de la grabación de un spot publicitario donde podrán participar y conocer las diferentes etapas de producción. Luego, el resultado de esta experiencia se transformará en un relato, donde la historia se desplegará a través de múltiples medios y plataformas digitales, y en la cual una parte del público asumirá un rol activo en ese proceso de expansión”.

“Red de Inclusividad Urbana”, es el título de la participación de La Ciudad Para Todes, donde mediante una metodología mixta se abrirá el proceso de discusión hacia una sensibilización crítica necesaria para abordar como transformadores activos las distintas formas de exclusión con propuestas que avancen hacia el tan necesario bienestar colectivo en la sociedad actual.

Desde la Dirección de Educación de la Municipalidad de Los Ángeles llega la propuesta “Niñez transformadora de la relación con el medioambiente”. Allí, se presentará la estrategia de cambio cultural que sustenta la acción de este equipo y se ofrecerá una breve muestra del método de educación comunitaria holístico y participativo.

Desde el mundo empresarial, ACCIÓN trae “Transformando los negocios: Empresas a la vanguardia”, espacio en el que sus representantes presentarán sobre el futuro de la generación de energía y la necesaria transformación del sector de la construcción.

La propuesta de la Fundación Chile sustentable, en tanto, es “Glaciares y seguridad del agua: la necesidad de avanzar hacia industrias no extractivas en Chile”, espacio que busca exponer la urgencia de proteger los glaciares de Chile y el camino que la sociedad civil ha tenido que viajar para fomentar una transformación de la industria minera y acelerar la transición a una economía menos extractiva. La misma entidad traerá el encuentro “Transición de energía y descarbonización eléctrica en Chile”.

El público interesado en asistir a este espacio abierto debe llegar hasta el campus Andrés Bello de la Universidad de Chile, y en sus pórticos serán guiados a las salas correspondientes a cada encuentro. El ingreso será por Diagonal Paraguay 257, Santiago Centro.

Participantes

Ioan Fazey: académico de la Universidad de York. Autor del IPCC. Experto en las dimensiones sociales del cambio climático. Cofundador del SDG Transformation ForumSu enfoque esta centrado en comprender cómo lograr cambios fundamentales y significativos en la sociedad hacia futuros más regenerativos y sostenibles. Es un investigador transdisciplinario, que utiliza una variedad de métodos de ciencias sociales y ciencias orientadas a la acción que trabajan en la interfaz de la academia y la práctica. Esto incluye colaboraciones con economistas, ecologistas, educadores, modeladores, ciencias sociales, humanidades y artes y con los de políticas, prácticas, comunidades locales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Mark Howden: Se centrará en cómo hemos llegado a dónde estamos hoy día. El profesor Mark Howden es director del Instituto de Cambio Climático de la Universidad Nacional de Australia. Ayudó a desarrollar los inventarios nacionales e internacionales de gases de efecto invernadero que son una parte fundamental del Acuerdo de París y ha evaluado formas sostenibles de reducir las emisiones. Es parte del bureau del IPCC, instancia definitoria del organismo, como vicepresidente del mismo.

Steve Wadell: es lider del SDG Transformation Forum . Se referirá a cómo los SDG pueden ser un punto de entrada para la transformación. Es autor de diversos libros de divulgación científica respecto al tema del cambio climático y transformación, como Global Action Networks: Creating Our Future Together (2010); Societal Learning and Change: How Governments, Business and Civil Society are Creating Solutions to Complex Multi-Stakeholder Problems (2005); entre otros.

Martín Torres, activista Trans-Feminista. Integrante del Observatorio de Derechos Humanos Genero y VIH Su camino al Transgénero. Autor del texto "Vivencias de sujetos en procesos transexualizadores". El texto presenta una discusión sobre el poder que envuelve al cuerpo transexual, colocando en evidencia las técnicas discursivas del sistema hegemónico como también las formas de lo heteronormativo, lo binario y lo patriarcal. Imponiéndose en un pensamiento colectivo, mediante simbolismos en conjunto con repetición de discursos. Instalando así dispositivos morales, sexuales y sociales.

Enrique Icka, ONG Toki. Ancestralidad, transformación. Es parte de dicha organización que vela por la sustentabilidad en la Isla de Pascua a través del reciclaje y que contribuye a la formación artística de quienes viven allí para no tener que salir del territorio. Reconocido como Líder Joven por El Mercurio, el 2016. Enrique, además es músico.

Sonia Díaz: Dirigenta social con más de 20 años en el liderazgo de su junta de vecinos, en La Gloria, al lado de Pumanque. Comunidad perdió un 90 por ciento de viviendas con el incendio del 2017. Una persona que está en contacto con la transformación en el día a día como consecuencia de este desastre socionatural.

Gonzalo Muñoz, Champion de la COP 25, es decir, "embajador" de la instancia. Co-fundador de la premiada empresa de reciclaje TriCiclos, es un converso: iba por el camino empresarial tradicional, pero se cambió al lado medioambiental, generando así múltiples espacios y acciones transformadoras, tanto en el sector privado, como en la sociedad, con impacto a nivel nacional e internacional.

Úrsula Oswald. Fue ministra de medioambiente de México. Sus intereses de investigación son las relaciones sociales, la seguridad humana, de género y ambiental, la adaptación y la resiliencia a los desastres asociados con el cambio climático y la vulnerabilidad social y ambiental, incluidas las formas en que los programas y prácticas oficiales de desarrollo entran en conflicto con el desarrollo sostenible y los valores de género para una negociación pacífica de conflictos ambientales y sociales. Al aplicar un enfoque de abajo hacia arriba, ha ayudado a transformar las prácticas tradicionales de adaptación y resiliencia en México, un país que está altamente expuesto a eventos extremos relacionados con el cambio ambiental global. Fue la primera presidenta de vulnerabilidad social en la Universidad de las Naciones Unidas en Bonn, y Úrsula se ha desempeñado como autora en el Informe Especial del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático sobre la Gestión de los Riesgos de Eventos Extremos y Desastres (SREX).

Patricia Romero Lankao: México, transformación en las ciudades. Su trabajo se enfoca principalmente en tres grandes áreas de investigación: (1) Dinámicas de urbanización y sistemas urbanos que generan inequidades en el riesgo a múltiples escalas; (2) Relaciones en la ciudad entre el riesgo y los sistemas de alimentos, energía, y agua (FEW); y (3) Gobernanza y capacidades institucionales para la adaptación y mitigación de los riesgos medioambientales en las ciudades. Patricia tiene una vasta experiencia como socióloga trabajando en distintas disciplinas, y en la interfaz ciencia-política, tanto en los EEUU como internacionalmente. Fue autora co-lider del Grupo de Trabajo II del Cuarto Informe de Evaluación (2007) del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que ganó un premio Nobel. Patricia le da gran importancia a su familia y amigos, pero también está apasionadamente comprometida con encontrar opciones que lleven a la humanidad hacia un futuro más sustentable y justo.

Joanna Post: Fue Oficial de programa de la ONU, Programa de adaptación, tecnología y ciencia, Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Alemania

Susanne Moser: El tema central de su trabajo es el cambio. Particularmente cambio climático y cambio social. ¿Cómo sucede? ¿Cuales son sus efectos? ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Y cómo nos cambiamos a nosotros mismos, nuestras prácticas e instituciones, para adaptarnos al cambio, vivir vidas ricas y significativas y crear un mundo justo, sostenible, humano y hermoso?