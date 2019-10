“Debemos promover la transformación a través de la ciencia, pero también la ciencia necesita transformarse”

“E ora no ana matou irunga nei (todavía seguimos vivos en nuestra tierra que nos dejaste)” fue parte de una canción coreada colectivamente este miércoles 16 de octubre por las y los asistentes a la inauguración de la conferencia Transformación 2019 "Aprendiendo de la acción y pensamiento transformadores", cita bianual que por primera vez se realiza en el hemisferio sur, en este caso, con la Universidad de Chile como anfitriona.

Con una ceremonia y un llamado ancestral de la cultura rapa nui, encabezado por Enrique Icka, presidente de la ONG Toki de la isla, se dio por inicio a esta cita científica mundial que se extenderá hasta el viernes 18 de octubre.

“Nos gustaría invitarlos a todos, somos la mejor versión de nuestros ancestros Y tenemos que cuidar ese legado”, interpeló Icka a los presentes, mismo llamado que realizó la académica de la Facultad de Ciencias Agronómicas y presidenta de esta edición de la conferencia Paulina Aldunce.

“Es necesario promover la transformación a través de la ciencia, pero también la ciencia necesita transformarse, y como consecuencia de esto la conferencia ‘Transformation 2019’ la hemos organizado como un espacio para promover e implementar un matiz transformativo de cómo hacer ciencia para que la conferencia en sí mismo sea un proceso de transformación”, explicó la académica, quien también hizo una invitación a “transformarnos nosotros mismos, cada uno de nosotros como personas, y también nuestros espacios”.

Intercambio de experiencias y perspectivas

Esta premisa es la que ha caracterizado a la conferencia desde sus inicios, a partir de un llamado a un intercambio de experiencias y perspectivas de distintos sectores, a través de un llamado a investigadores de diferentes países, a representantes del mundo público, ONG, comunidades y activistas para abordar en este desafío.

Es por ello que otra de las protagonistas de esta inauguración fue Sonia Díaz, dirigenta social y parte del proceso de recuperación del incendio 2017 de la comunidad de La Gloria. “Primero, uno cree que las cosas son más racionales, no tan rápidas, pero a nosotros nos tocó vivir los incendios (…). La vez a vida nos enseñó y no dio muchas cosas, pero no nos tenemos que a aferrar a eso eternamente, sino que tenemos que ir cambiando lo que nos toca vivir”, relató la dirigente, para quien “ahora viene la transformación que sin querer queriendo vamos a tener que cambiar un montón de cosas. Tuvimos muchas cosas, pero llegó el fuego y nos dejó cenizas, pero esas cenizas tenemos que cultivarlas y empezar a trabajar más lo natural, no tanto lo químico”.

En representación de la U. de Chile, el Rector Ennio Vivaldi indicó que un desafío nacional y global es “asumir el tema de las transformaciones y las resistencias que genera”; y que en particular “es un rol neto de una institución como la universidad formar profesionales para que sean agentes de cambio en la sociedad, y para que transformen y anticipen lo que va a ocurrir, los problemas que en el porvenir se han de enfrentar la sociedad”.

El cambio como algo común

Desde el gobierno, Victoria Paz, directora de Innovación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en representación de Sebastián Sichel Ministro de Desarrollo Social y Familia, indicó que para dicha institución “el cambio actualmente es lo común. Ya no creemos que la estabilidad sea lo común sino que el cambio es el hecho permanente”.

Como ministerio, prosiguió, se plantea que nuestras sociedades se enfrentan a cuatro grandes desafíos “que son las fuerzas que nos están moviendo hacia el futuro: uno es la digitalización, la transformación digital, esto que se llama revolución 4.0; el envejecimiento de la población; el cambio climático, por supuesto; y una sociedad muy empoderada que hace frente a estos cambios”.

Asistieron también a este encuentro Silvia Núñez, vicerrectora (s) de Investigación y Desarrollo; Juan Cortés, vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios; Roberto Neira, decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas; Manuel Amaya, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, entre otras autoridades y representantes.