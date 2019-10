Ciclo de Cine Especial Joaquin Phoenix en Cine Arte Alameda

Ciclo de Cine Especial Joaquin Phoenix

En Centro Arte Alameda, Av Libertador Bernardo O'Higgins 139. Metro Baquedano.

Martes 22 y lunes 28 de octubre.

Precios y horarios en centroartealameda.cl.

Centro Arte Alameda anuncia este jueves 17 de octubre la entrada a cartelera del Guasón protagonizada por Joaquin Phoenix. El nuevo y exitoso film, dirigido por Todd Phillips está basado en el personaje de DC Comics el “Joker”.

El actor estadounidense no ha tenido una vida fácil, y al parecer las adversidades que ha experimentado fueron un motor en el desarrollo de su capacidad de transformación. Esto lo ha llevado a ser hoy en día el actor del momento gracias a su magistral interpretación del Guasón.

Además, Centro Arte Alameda ha nombrado a Phoenix como el “Actor del Mes” y repasará algunas de las mejores películas en las que ha participado, destacando los personajes más reconocidos y complejos de su carrera. Ya exhibimos “The Master” y “Walk The Line”. Ahora es el turno de “Her” e “Inherent Vice”.

Las funciones se realizarán en los siguientes horarios: Todos los días a las 14.30, 17:00 y 19:15 hrs. Excepto el viernes 18/10 que sobre se exhibirá a las 21:30 hrs.

Phoenix es reconocido por su capacidad camaleónica dando vida a personajes únicos y complejos psicológicamente. Ninguno de sus papeles se parece al anterior.

Cuenta con tres nominaciones al Óscar, en 2005 ganó el Globo de Oro por su interpretación de Johnny Cash en “Walk the line” y en 2017 obtuvo el premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes por su rol protagónico en 'You Were Really Never Here'.

Reconocido por su versatilidad, por su carácter y su puesta en escena Joaquin Phoenix es una estrella de la actuación que trasciende géneros cinematográficos.

Actor del mes (Octubre): Joaquin Phoenix

Película "Her" | MARTES 22/10, 21:15 HRS.

Sinopsis

En un futuro cercano, Theodore, un hombre solitario a punto de divorciarse que trabaja en una empresa como escritor de cartas para terceras personas, compra un día un nuevo sistema operativo basado en el modelo de Inteligencia Artificial, diseñado para satisfacer todas las necesidades del usuario. Para su sorpresa, se crea una relación romántica entre él y Samantha, la voz femenina de ese sistema operativo.

Ficha técnica

Título original: Her

Año: 2013

Duración: 126 min.

País: Estados Unidos Estados Unidos

Dirección: Spike Jonze

Guion: Spike Jonze

Música: Arcade Fire, Owen Pallett

Fotografía: Hoyte Van Hoytema

Reparto: Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, Chris Pratt, Portia Doubleday, Alia Janine, Matt Letscher.

Premios

2013: Oscars: Mejor guion original. 5 nominaciones, incluyendo mejor película

2013: Globos de Oro: Mejor guión. 3 nominaciones

2013: National Board of Review (NBR): Mejor película y director

2013: Círculo de Críticos de Nueva York: 3 nominaciones incluyendo Mejor película

Película Vicio Propio (Inherent Vice) | LUNES 28/10, 21:15 HRS.

Sinopsis

California, año 1970. A Doc Sportello, un peculiar detective privado de Los Ángeles, le pide ayuda su exmujer, una seductora "femme fatale" debido a la desaparición de su amante, un magnate inmobiliario que pretendía devolverle a la sociedad todo lo que había expoliado. Sportello se ve envuelto así en una una oscura trama, propia del cine negro. Adaptación de la novela homónima de Thomas Pynchon publicada en 2009.

Ficha Técnica:

Año: 2014

Duración: 148 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Paul Thomas Andersonç

Guion: Paul Thomas Anderson (Novela: Thomas Pynchon)

Música: Jonny Greenwood

Fotografía: Robert Elswit

Reparto: Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Katherine Waterston, Owen Wilson, Reese Witherspoon, Benicio del Toro, Joanna Newsom, Martin Short, Hong Chau, Jena Malone, Jordan Christian Hearn.