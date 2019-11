Gobierno baja un par de cambios al Museo de la Democracia y admite que por crisis revisará guión del polémico recinto

El subsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, admitió este lunes que el Gobierno deberá revisar el guión del denominado "Museo de la Democracia", uno de los proyectos emblemático del Presidente Sebastián Piñera en el sector cultural, en medio de la crisis social que vive el país.

La autoridad realizó la declaración en el marco de la discusión del presupuesto de cultura en el Parlamento, donde se debatió la reducción de fondos a varias entidades afectadas, y anunciada a comienzos de octubre en medio de "medidas de austeridad".

Este lunes, la propuesta de presupuesto del Ejecutivo fue rechazada en la Cuarta Subcomisión Mixta Especial de Presupuesto por mantener la idea original de los recortes. La ministra de Cultura, Consuelo Valdés, no asistió por hallarse con licencia.

"Democracia" en debate

"En el tema del Museo de la Democracia, nosotros como (Ministerio de) Cultura hemos planteado que tiene que ser visto de una manera relativamente distinta, y que después de lo que ha pasado el viernes 18 de octubre, es una materia que está en debate hoy, claramente, y nosotros queremos ser parte de ese debate y de la solución", afirmó De la Cerda, en la instancia.

El "Museo de la Democracia" constituye una ampliación del Museo Histórico y estará emplazado en el edificio de Correos, contiguo a ese recinto, con una superficie de 1.100 metros cuadrados.

Su guión museográfico, que se discute desde hace un tiempo, llega actualmente hasta 1973, aunque el objetivo es que lo haga hasta nuestros días, agregó.

"Una discusión distinta, que nos parece que tiene que ser abordada, por lo sensible que es, especialmente ahora, es cómo se trata nuestra historia reciente, especialmente el tema democracia. Es claramente un debate hoy", dijo De la Cerda.

Rechazo al museo

En la ocasión, los senadores Yasna Provoste, Jorge Pizarro, Carlos Montes y el diputado Giorgio Jackson cuestionaron la ampliación del Museo Histórico Nacional para la creación de la Galería de la Democracia. En la comisión incluso se solicitó cancelar el proyecto y redistribuir los recursos.

Provoste criticó que, como parte del presupuesto, los fondos para el museo eran "un cheque en blanco", al incluirlos en un fondo de infraestructura sin ninguna glosa.

"Es lamentable que el gobierno haya tratado de pasar de contrabando los recursos para su Museo de la Democracia", criticó. "Lo señalo después de haber participado en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto, que tenía como proyecto resolver el proyecto de presupuesto de este ministerio. Tuvimos que preguntar tres veces respecto de esos recursos. El gobierno sabe que este proyecto no goza del apoyo del mundo de la cultura, muy por el contrario".

El jueves pasado, un Cabildo Cultural Ciudadano, que reunió a numerosos artistas en el Centro Matucana 100, pidió explícitamente desechar el proyecto "por no ser el momento", según indicó también en la sesión Francisca Peró, director ejecutiva del Teatro Biobío.

Allí los participantes pidieron, además, el respeto a los derechos humanos; respeto a los trabajadores de la cultura, en medio de la precariedad; una nueva Constitución que garantice el acceso a la cultura; y un aumento del presupuesto de cultura. También concluyeron que la poca importancia dada a la cultura es parte de la crisis que vive actualmente el país, en vista de que -dada la segmentación ya existente en los barrios y la educación- la cultura es de los pocos espacios de encuentro que quedan entre las clases sociales.

Rechazo al Ejecutivo

En cuanto al tema en discusión propiamente tal, los parlamentarios rechazaron el presupuesto de cultura para 2020, con lo cual el tema se va a comisión mixta para que el Ministerio de las Culturas plantee una nueva partida presupuestaria.

"No podemos estar aquí discutiendo como ayer. No podemos seguir discutiendo la ley de presupuesto como si no hubiera pasado nada. No podemos seguir sólo haciendo declaraciones de buena voluntad, que nos vamos a reunir... por favor. Por favor. Yo tengo la mejor disposición, pero se trata de que avancemos definitivamente", dijo el diputado Amaro Labra, presidente de la comisión de Cultura. "El ritmo acá lo pone el Ejecutivo. Esto está trancado hace mucho tiempo. Está mal hace mucho tiempo. El Ejecutivo tiene que hace un gesto".

El senador Pizarro habló de solicitar un "aumento en serio a las instituciones que se han visto afectadas por el recorte y un aumento a la cultura entera". Montes, en tanto, señaló que el nuevo presupuesto general contempla más fondos, "y esperamos que parte de estos recursos estén en cultura".

El subsecretario Juan Carlos Silva, defendió el presupuesto argumentado sobre la generación de un programa con un financiamiento plurianual buscando beneficiar a regiones.

La subcomisión Mixta estuvo compuesta por los senadores Pizarro, Montes, Provoste y Luz Eliana Ebensperguer; subsecretarios de la Cerda y Silva; Carlos Maillet, director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y los diputados de la comisión de Cultura, Luciano Cruz Coke, Carolina Marzán, Marisela Santibañez, Luis Alarcón, Alejandro Bernales, además de Labra. La Subcomisión estuvo presidida por Jackson.